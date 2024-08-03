2024 Akıllı Şehir Endeksi açıklandı. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün (IMD) her yıl hazırladığı listede, her şehrin ekonomik ve teknolojik gücü ve bu faktörlerin yaşam kalitesini nasıl artırdığı ve toplumsal zorluklara nasıl çözüm sunduğu incelendi. İşte Akıllı Şehirler Endeksi'ne göre dünyanın en "akıllı" şehirleri...

AKILLI ŞEHİR NEDİR?

Küresel ısınma ve çevresel değişiklikler nedeniyle, ülkeler sürdürülebilir gelecek planlarında yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak bazı şehirler, uzun vadede daha yüksek bir yaşam kalitesi oluşturmak ve dünyanın geri kalanına rehberlik sağlayamak için "akıllı" çözümler üretiyor.

Bu girişimlerin ilerleyişini planlamaya yardımcı olmak için Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), her şehrin ekonomik ve teknolojik gücüne ve bu faktörlerin yaşam kalitesini nasıl artırdığına ve çözümler sunduğuna dayanarak dünyanın en akıllı şehirlerini bir araya getiriyor.

BBC'nin haberine göre; Akıllı Şehirler Endeksi'nde 142 şehrin sağlık, güvenlik, ulaşım faaliyetleri, fırsatları ve yönetimi göz önünde bulunduruldu.

Listede ABD'den veya Afrika'dan tek bir şehir bile ilk 20'ye giremedi ve ilk 20'de yer alan şehirlerin 3'ü hariç, tümü Avrupa veya Asya'da bulunuyor.

Listede ilk sırada dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan Zürih yer alıyor.

Listede ilk 10'a giren ülkeler arasında İsviçre'den üç şehir bulunuyor. Cenevre ve Lausanne de dünyanın en akıllı şehirleri listesinde yer alıyor.

Cenevre listede 4. sırada yer alırken Lausanne 7. sıraya yerleşti.

İşte dünyanın en "akıllı" şehirleri sıralaması:

1. Zürich, İsviçre

2. Oslo, Norveç

3. Canberra, Avustralya

4. Cenevre, İsviçre

5. Singapur

6. Kopenhag, Danimarka

7. Lausanne, İsviçre

8. Londra, İngiltere

9. Helsinki, Finlandiya

10. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri