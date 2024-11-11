Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvedeki stat Türkiye'den

Günümüzde birçok takım başarısını taraftarına borçlu. Taraftarların stadyumlarda oluşturduğu atmosferler kendi takımlarının itici gücü olurken, rakip takımı da baskı altına alıyor. İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye’den bir stadyum yer aldı.

10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan

9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan

8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan

7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan

6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan

5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan

4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan

2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan

1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan