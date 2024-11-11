Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvedeki stat Türkiye'den

Dünyanın en iyi atmosferine sahip stadyumları belli oldu. Listenin ilk sırasında Türkiye’den bir stadyum yer alırken Borussia Dortmund, Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Liverpool'un statlarının sıralamadaki yeri dikkat çekti.

ads ads ads
11/11/2024

ads
Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvedeki stat Türkiye'den

Günümüzde birçok takım başarısını taraftarına borçlu. Taraftarların stadyumlarda oluşturduğu atmosferler kendi takımlarının itici gücü olurken, rakip takımı da baskı altına alıyor. İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye’den bir stadyum yer aldı.

10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan

9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan

8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan

7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan

6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan

5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan

4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan

2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan

1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan

11/11/2024 15:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.