Dünyanın en başarılı insanların uyguladığı 5 saat kuralı

Başarılı kariyer denildiğinde aklınıza Bill Gates, Oprah ya da Elon Musk geliyor olabilir. Bu isimlerin çok başarılı olmalarının yanında başka bir ortak noktaları daha var: Hepsi hayatlarında 5 saat kuralını uyguluyor. Bunun sizi geleceğin Warren Buffet’ı yapacağını söylemiyoruz ancak o yolda iyi bir başlangıç noktası teşkil edebilir.

Her Gün Bir Saat Ayırarak Başarıya Ulaşın!

Kural oldukça basit: Hafta içi her gün, ilgilendiğiniz konular hakkında yeni şeyler öğrenmek ve onlarla ilgili çalışmalar yapmak için kendinize bir saat ayırın. Alandaki hedefinize ulaşmada size yardımcı olacak çalışmalar, araştırmalar ve okumalar yapın. İşte bu kadar.

Artık Warren Buffet olamaya bir adım daha yakınsınız. Beş saat kuralının, dünyanın en başarılı insanlarının bu istikrarını korumada etkili olmasının iki temel nedeni var.

Öncelikle, uzun süreli ve çok çalışmanın akıllıca çalışmayla hiç alakası olmadığını belirtmek gerek. Akıllıca çalışma ile kast edilen bir şeyler yapmaktansa yeni şeyler öğrenmektir.

Bu da size, mevcut işlerinizden ziyade uzun vadede kendinizi geliştirmede yardımcı olacaktır.

Sizce Bill Gates’in bir yıl içerisinde okuduğu elli kitabın kaçı yaptığı işle doğrudan ilişkilidir?

Bilinmesi gereken ikinci bir konu: Konunun uzmanından öğrenilecek bir şey her zaman vardır. Doğrudan bir işe atılmak, gün geçtikçe yeni şeyler öğrenmek gayet güzel olabilir ancak tecrübenin yerini tutabilmesi mümkün değildir Milyarder girişimci Marc Andreessen bir konuşmasında Mark Zuckerberg’i örnek göstererek: “Ben, beceri ediniminin yani bir işin nasıl yapıldığının öğrenilmesinin öneminin küçümsendiğini düşünüyorum.

Ortalıkta Mark Zuckerberg ile ilgili bu kadar rivayet dolaşmasının bir nedeni var, o da Mark Zuckerberg gibi olanların bir elin parmaklarını geçmemesi. Eğer başarılı CEO’lar ile biraz zaman geçirirseniz, onların şirket yönetimi hakkındaki fikirlerini öğrenirken adeta bir ansiklopedi okuyormuş havasına kapılırsınız.

Bunun neredeyse bütün başarılı CEO’larda böyle olduğunu görebilirsiniz. Ama asıl zor olan şeyin bütün bunları 20’li yaşların başında başarabilmekte.”

Beş Saatte İzlenecek Üç Yol

Bir şirket tarafından yayınlanan makale beş saat kuralını uygulayan farklı kişilerin günlük öğrenmeye

ayırdıkları vakti 3 başlık altında inceledi:

1. Okuyun

Bill Gates, Oprah ya da Obama’nın yanı sıra Mark Cuban, Nike’ın kurucusu Phil Knight, milyarder

girişimci David Rubenstein ve Cleveland Cavaliers’in sahibi Dan Gilbert gibi isimlerin de kitaba

olan düşkünlüklerinin şu anki konumlarına katkıları küçümsenemez. Bunlar göz önüne alındığında belki de bundan sonra kitap kulüplerinin hedeflerine başarılı CEO’lar yetiştirmek de eklenmeli, ne dersiniz?

2. Düşünün.

America Online CEO’su Tim Armstrong şirketindeki üst kademe çalışanlarına haftada dört saat

sadece düşünmelerinin çok önemli olduğunu söylüyor. Bu, size oturup hiçbir şey yapmamak gibi gelebilir ancak beyin fırtınası için zaman ayırmanın işteki başarıyı arttırdığı gözlemlenmiştir.

3. Pratiğe Geçirin.

Denemeden asla başarıya ulaşamazsınız. Benjamin Franklin ve Thomas Edison gibi isimler yaptıkları tehlikeli deneyleri ile bilinmektedir. Böyle tehlikeli deneyler için olmasa da Google ve Microsoft gibi şirketler de, çalışanlarına kendi fikirlerini hayata geçirmeleri için zaman ayırmalarını teşvik ediyor.

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18/12/2022 19:23