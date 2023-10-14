Dünyanın en büyük 10 derbisi belirlendi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kaçıncı sırada?
FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.
14/10/2023
Dünya futbolunun en büyük derbileri belirlendi. FourFourTwo'nun hazırladığı 10 maçlık listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.
İşte dünyanın en büyük 10 derbisi:
10- Milan-Inter
9- Marsilya-PSG
8- Al Ahly-Zamalek
7- Roma-Lazio
6- Manchester United-Liverpool
5- Borussia Dortmund-Schalke 04
4- Fenerbahçe-Galatasaray
3- Real Madrid-Barcelona
2- Celtic-Rangers
1- River Plate-Boca Juniors