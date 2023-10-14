Dünyanın en büyük 10 derbisi belirlendi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kaçıncı sırada?

FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.

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14/10/2023

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Dünyanın en büyük 10 derbisi belirlendi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kaçıncı sırada?

Dünya futbolunun en büyük derbileri belirlendi. FourFourTwo'nun hazırladığı 10 maçlık listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.

İşte dünyanın en büyük 10 derbisi:

10- Milan-Inter

9- Marsilya-PSG

8- Al Ahly-Zamalek

7- Roma-Lazio

6- Manchester United-Liverpool

5- Borussia Dortmund-Schalke 04

4- Fenerbahçe-Galatasaray

3- Real Madrid-Barcelona

2- Celtic-Rangers

1- River Plate-Boca Juniors

14/10/2023 11:23
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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