Dünyanın en büyük altın yatağı bulundu

Çin'de dünyanın en büyük ve en zengin altın yatağı keşfedildi. Bin ton değerli maden barındırdığına inanılan altın yatağından alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıktı. Ton başına sadece sekiz gram saf altın içermesi durumunda cevherin yüksek kalitede kabul edildiği düşünüldüğünde, yeni keşfin dünyanın en değerli altın madeni olması kaçınılmaz. Keşfi yapan jeologlar, keşfin gerçekleştiği sahada henüz bulunmamış daha fazla damar olabileceğini söylüyor.

EN ZENGİN ALTIN REZERVİ

Dünyanın en büyük altın yatağı Çin'in Hunan eyaletinde keşfedildi. Jeologlar burada bin ton değerli metal bulunabileceğine inanıyor.

Bu "süper dev altın yatağının" değerinin 80 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor ve bu da onu gezegendeki en zengin altın kaynağı haline getiriyor.

BİN TON DEĞERLİ MADEN

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan (GBHP) bilim insanları, Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasının altında 40'tan fazla damar keşfettiklerini açıkladı.

Yapılan sondajlarda, 2 bin metreden daha derindeki damarlarda 300 tondan fazla altın bulunduğu ortaya çıktı.

Ancak daha detaylı üç boyutlu modelleme, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan, 700 ton ek ağırlık tutan damarların varlığını gösteriyor.

TON BAŞIN 138 GRAM SAF ALTIN

Sahada alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıktı.

Ton başına sadece sekiz gram içermesi durumunda cevherin yüksek kalitede kabul edildiği düşünüldüğünde, bu gerçekten şaşırtıcı bir zenginlik seviyesi olacaktır.

Jeologlar, cevher arama teknikleri ve üç boyutlu jeolojik modelleme kullanarak Wangu altın sahasının altındaki geniş rezervlerin yapısını haritaladı.

GÜNEY AFRİKA'YI GERİDE BIRAKTI

Keşif, daha önce dünyanın en büyük rezervi olan Güney Afrika'daki 3 bin metre derinlikteki South Deep madeninde gömülü 900 tonluk rezervi bile geride bıraktı.

Keşfi yapan jeologlar, henüz bulunmamış daha fazla damar olabileceğini söylüyor.