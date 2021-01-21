Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'daki Serum Enstitüsü'nde yangın çıktı. Serum Enstitüsü, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen milyonlarca doz Covishield adlı corona virüs aşısını üretiyor.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune şehrindeki Serum Institute of India’da yangın çıktı.

Hindistan devlet televizyonu NDTV’nin haberine göre, "Dünyanın en büyük aşı üreticisi’ olarak tanımlanan Serum Institute’deki yangının yapım aşamasındaki binada çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevkedildiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ifade edilirken, yetkililer Pune'deki tesiste çıkan yangında corona virüs aşısı üretiminin etkilenmediğini belirtti. Yangına ilişkin ilk görüntülerde, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

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21/01/2021 14:36