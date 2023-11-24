Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket etti

Dünyanın en büyük buzdağı, 30 yılı aşkın süredir okyanus tabanına sıkışıp kaldıktan sonra hareket halinde.

ads ads ads ads
24/11/2023

ads
Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket etti


A23a adı verilen buzdağı, 1986 yılında Antarktika kıyı şeridinden ayrıldı. Ancak hızla Weddell Denizi'ne karaya oturdu ve bir buz adasına dönüştü.

A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare.

Bilim insanları geçentiğimiz yıllarda buz parçasında hareket sinyalleri tespit etmişti.

Ortaya çıkartılan son verilere göre A23a, Antarktika'nın dışına doğru yeniden harekete başladı.

30 yıldan uzun bir süre hareketsiz kalan A23a'nın kalınlığı 400 metreye kadar ulaşıyor.

Bilim insanlarına göre aradan geçen 35 yıllık sürede A23a'nın kütlesinde azalma meydana geldi.

Böylece devasa buz parçası hafifleyerek suyun yüzeyinde hareket edebilecek kadar küçüldü.

24/11/2023 11:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, buzdağı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.