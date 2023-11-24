Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket etti

A23a adı verilen buzdağı, 1986 yılında Antarktika kıyı şeridinden ayrıldı. Ancak hızla Weddell Denizi'ne karaya oturdu ve bir buz adasına dönüştü.

A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare.

Bilim insanları geçentiğimiz yıllarda buz parçasında hareket sinyalleri tespit etmişti.

Ortaya çıkartılan son verilere göre A23a, Antarktika'nın dışına doğru yeniden harekete başladı.

30 yıldan uzun bir süre hareketsiz kalan A23a'nın kalınlığı 400 metreye kadar ulaşıyor.

Bilim insanlarına göre aradan geçen 35 yıllık sürede A23a'nın kütlesinde azalma meydana geldi.

Böylece devasa buz parçası hafifleyerek suyun yüzeyinde hareket edebilecek kadar küçüldü.