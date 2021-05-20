Dünyanın en büyük buzdağı Antarktika’dan koptu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), neredeyse İstanbul büyüklüğündeki dev bir buz parçasının, Antarktika'nın donmuş kenarından koparak, Weddell denizdeki en büyük yüzen buzdağı haline geldiğini duyurdu.

Uzay ajansı, devasa ve dikdörtgen buz tabakasının bir fotoğrafıyla birlikte web sitesinde yaptığı açıklamada, bilim insanları tarafından A-76 olarak adlandırılan yeni buzdağının, Copernicus Sentinel-1 misyonu tarafından yakalanan son uydu görüntülerinde tespit edildiğini söyledi.

NEREDEYSE İSTANBUL KADAR BÜYÜK

Dünyanın en büyük yüzen buzdağının 4 bin 320 kilometreyi kapsadığı ve 175 km uzunluğunda olduğu belirtildi. Türkiye’deki şehirlere karşılaştırdığında İstanbul’un toplam kara ve su alanı 5 bin 343 kilometrekare iken Trabzon'unki ise 4 bin 628 kilometrekare.

Bununla birlikte, Antarktika'nın Ronne buz tabakasından kopan A-76'nın büyüklüğü onu. gezegendeki mevcut en büyük buzdağı yapıyor. A-76’dan önce bu ünvana, yaklaşık 3 bin 380 kilometrekarelik Weddell denizinde yüzen A-23A sahipti.

RONNE BUZ SAHANLIĞINDAN KOPTU

A-76 ilk olarak İngiliz Antarktik Araştırması tarafından tespit edildi ve iki kutup yörüngeli uydudan oluşan Copernicus Sentinel-1 görüntüleri kullanılarak Maryland merkezli ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından doğrulandı. Antarktika yarımadasının yan tarafındaki Ronne buz tabakası, kıtanın kara kütlesine bağlanan ve çevredeki denizlere uzanan birkaç devasa yüzen buz tabakasının en büyüğünden birisini oluşturuyor.

ANTARKTİKA'DA PARÇALANMA KÜRESEL ISINMA NEDNEİYLE HIZLANDI

Diğer taraftan, Antarktika yarımadasındaki buz tabakaları, küresel ısınma nedeniyle son yıllarda hızlı bir parçalanma yaşadı.

2017 yılında Antarktika’dan ayrılan A68a adlı buzdağı, bu yılın başında meydana gelen son parçalanmanın neredeyse kayboldu.

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20/05/2021 10:33