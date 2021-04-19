'Dünyanın en büyük buzulu' A68 eriyerek yok oldu

ABD Ulusal Buz Merkezi, yıllar önce dünyanın en büyük buzul dağı olarak bilinen A68'in parçalara ayrılarak "yok olduğunu" duyurdu.

Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve ayrıldığında yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan A68 adlı buzulun yok olduğu açıklandı.

ABD Ulusal Buz Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük buzulu olan A68'in parçalanarak eridiği ve artık uydu aracılığıyla izlenemeyecek hale geldiği belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

A68, Antarktika Yarımadası'nın kenarındaki Larson C Buz Sahanlığı'ndan doğdu ve bir yıl boyunca neredeyse hiç hareket etmedi. Ancak daha sonra kuvvetli akıntılar ve rüzgarlar sebebiyle kuzeye doğru sürüklenmeye başladı.

3 yılda 1800 kilometre kare eridi

Öte yandan, geçtiğimiz yıl İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde, dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiği görülmüştü.

Bir nakliye uçağı, buz dağının giderek artan düzensiz hareketlerini gözlemlemek için bölgede alçak uçuş yapmıştı. Buz dağındaki çok sayıda çatlak ve su altında uzanan tüneller görüntülemişti.

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19/04/2021 11:32