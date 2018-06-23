Dünyanın en büyük çöp ithalatçısından flaş karar

Dünyanın en büyük çöp ithalatçısı Çin'in, artık plastik almayacağını açıklamasından sonra 120 milyon tonun üzerindeki çöpün akıbeti belirsiz

1,3 milyarlık nüfusuyla en kalabalık ülke Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük çöp ithalatçısı. Ancak bu ikinci unvandan vazgeçmek üzere.

Birleşmiş Milletler'in Georgia Üniversitesi'yle birlikte yürüttüğü çalışmaya göre 2030'a kadar 122,3 milyon ton plastiğin gömülmesi, yeniden kullanıma sokulması ya da hiç üretilmemesi gerek.

1992'den bu yana 57,6 milyar dolar değerinde 106 milyon ton plastik ithal eden Çin'in "artık başkasının çöpünü almayacağını" açıklamasının ardından bu yığının ne olacağını kimse bilmiyor.

Georgia Üniversitesi'nin verilerine göre sadece 2017'de fabrikaların ürettiği kümülatif plastik miktarı 8,2 milyar ton. Her yıl kaçakçılığı yapılan 1 milyon ton plastiği somutlaştırmak istersek de elektrikli otomobil devi Tesla'nın 612 bin Model3'üne denk geliyor. Ya da 700 milyon iPhone, 1 milyon ton plastiğin yüzde 10'una denk geliyor.

Bu plastiklerin yaklaşık beşte dördü çevreye ya da çöplüklere atılıyor. Onda biri de yakılıyor. Milyonlarca tonu her yıl okyanuslarda son buluyor. Toplanan plastiklerin yalnızca yüzde 9'u geri dönüştürülüyor. Çin, 2016 yılında yıllık toplamın yarısından fazlasını, yani 8,1 milyon tonunu almıştı.

Sanayi geliştikçe ve dolayısıyla çevre üzerindeki olumsuz etkileri netleştikçe Çin, satın aldığı "çöpler" konusunda daha seçici olmaya başladı. 2013 yılında yürürlüğe giren "Yeşil Çit" (Green Fence) yasası kapsamında gıda, metal veya diğer kirletici maddelerle karışmış maddelerin alınmasından vazgeçildi.

Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi ülkeler de Çin kadar olmasa da plastik almaya devam ediyor. Hatta öyle ki, Vietnam çöp taşıyan gemilerin limanları tıkaması nedeniyle ithalatı askıya almıştı.

Dünyanın plastik sorunu yıllardır katlanarak artıyor. Toplu üretimin başladığı 1950'lerden bu yana yıllık üretim yılda 2 milyon tondan, 2015'te 322 milyon tona kadar çıktı.