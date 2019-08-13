Dünyanın en büyük müzik festivalleri hangileri?

Konu müzik festivalleri olunca, en kalabalık festivaller en iyileri olmak zorunda değil...

Müzik festivali endüstrisi küresel olarak yaklaşık 3 milyar dolar değerinde ve festival biletleri satan Festicket'ın araştırmasına göre her geçen yıl büyüyor.

Birçok festival en büyük ve en iyi festival olduğunu iddia ederek daha çok seyirci toplamaya çalışıyor. Peki en büyük müzik festivali gerçekten hangisi?

Kayıtlara göre Avusturya'daki bir adada düzenlenen festival, günümüzün en büyük müzik festivali.

Dua Lipa 2016 yılında Donauinselfest'te sahne almıştı.

Donauinselfest ya da Tuna Adası Festivali her yıl ortalama 2 milyon seyirci çekiyor.

3 günlük festivale 2015'te toplam 3,3 milyon kişi katıldı. Bu sayı, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre festivali dünyanın en kalabalık müzik festivali yaptı.

Rekor Guinness'e hizmet veren özel bir danışmalık şirketince teyit edildi.

Festivali düzenleyen ekip ise BBC Doğrulama Servisi'nin e-postasına kadar bundan haberdar değildi. E-postamıza "Bunu bilmiyorduk, bizi çok mutlu ettiniz, Teşekkürler!" yanıtını verdiler.

Festivalin basın sorumlularından Alex Khaelss-Khaelssberg bir keresinde 350 bin kişinin festival alanına ücretsiz girişine izin verdiklerini söyledi.

Festival Avusturya'nın başkenti Viyana'da Tuna nehrinin ortasındaki bir adada 4 buçuk kilometre uzunluktaki bir alanda yapılıyor.

Tuna Adası Festivali halihazırda Avrupa'nın en büyük açık hava festivali olmakla övünüyor - festival alanına giren insan sayısı ve havadan çekilmiş görüntüleri kullanarak bir hesaplama yapıyorlar.

Guinness her kategoride sadece en büyüğü tespit ettiği için 2.,3. ve 4.'nün kaydını tutmuyor.

Diğer büyük müzik festivalleri hangileri?

ABD'li şarkıcı CeeLo Green, dansçıları ile birlikte Mawazine Festivali'nde Fas bayrağı açmıştı, 2013.

Mawazine

Fas'ın başkenti Rabat'taki Mawazine Festivali'ne her yıl 2 milyondan fazla insan katılıyor.

9 gün süren festival kendisini Arap, Afrikalı ve uluslararası müziğin en iyi isimlerini bir araya getiren festival olarak tanımlıyor.

2001'de Fas Kralı'nın girişimiyle başlayan festivalde performansların çoğu ücretsiz.

İngiltere merkezli araştırma şirketi CGA'ya göre, festivali 2016 yılında günde 277 bin kişi takip etti.

Summerfest

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Summerfest 1968 yılında yapılmaya başlandı ve 1999'da Guinness Rekorler Kitabı tarafından dünyanın en büyük müzik festivali seçildi.

Birkaç gün süren festivale bu yıl yaklaşık 850 bin kişi katıldı. Festivalde Arcade Fire ve J. Cole gibi dünyaca ünlü grup ve sanatçılar sahne aldı.

Glastonbury Festivali'ndeki Piramit sahnesi, 2017

Glastonbury

İngiltere'nin güneybatısında, yaklaşık 3,6 kilometrekarelik alanda yapılan Glastonbury Festivali kendisini "dünyanın yeşil alanda yapılan en büyük müzik ve performans sanatları festivali" olarak tanıtıyor.

Festivalin ilk yapıldığı 1970 yılı sayılar açısından hayal kırıklığı yaratmıştı. O yıl festivale sadece 1,500 kişi katılmıştı ve biletlerin bugünkü değeri yaklaşık 15 sterlindi.

Geçen yıl ise Glastonbury'nin haftasonu biletleri 230 sterline satıldı. Festivale her gün ortalama 200 bin kişi katıldı.

Woodstock Poland (Pol'and'Rock)

Polonya'nın batısındaki festival, 20 yıla yakın bir süre ABD'deki efsanevi Woodstock Festivali'nin ismini taşıdı. Ama festivalin ismi sonra Pol'and'Rock olarak değiştirildi.

3 gün süren festivalde konserler ve kültürel gösteriler ücretsiz.

Organizatörler, polisin verdiği sayılara göre en popüler gösterilerin yaklaşık 200 bin kişi tarafından izlendiğini söylüyor.

Rock in Rio

Brezilya'nın Rio kentinde 1985 yılında doğmuş olan bir haftalık festivale yaklaşık 700 bin kişi katılıyor.

Festival komitesi, festival başlandığından bu yana elde edilen gelirle Amazonlarda 73 milyon ağaç dikildiğini ve 200 binden fazla kişiye iş sağladıklarını söylüyor.

Queen'in sahne aldığı ilk festivale 1 milyondan fazla insan katılmıştı.

Exit festival

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde eski bir kalede düzenlenen festivale geçen yıl 60'a yakın ülkeden 200 binin üzerinde insan katıldı.

Özellikle İngilizler, Almanlar, Hollandalı ve Belçikalılar arasında popüler olan festivale Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden de birçok müziksever gidiyor.

Seyircilerin;

- Yüzde 23'ü komşu ülkelerden

- Yüzde 21'i diğer Avrupa ülkelerinden

- Yüzde 6'sı Avrupa dışından

- Yüzde 50'si Sırbistan'dan katılıyor.