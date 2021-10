Dünyanın en büyük yolcu gemisi 2022’de suya iniyor

Geçen ay deneme seferi için Fransa'nın Saint-Nazaire Limanı’ndan ayrılan Wonder of the Seas adlı gemi, ilk yolcu seferini 2022 Mayıs ayında Barcelona – Roma arasında yapmaya hazırlanıyor.

362 metre boyuyla Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 64 metre genişliğindeki bu dev gemi, 6 bin 988 yolcu taşıyabilecek.

Geminin yapımına 2019 yılında Saint-Nazaire'deki Atlantik tersanelerinde başlanmıştı. ABD-Norveç firması olan Royal Caribbean Cruise Line tarafından sipariş edilen geminin dört yüzme havuzu ve 18 güvertesi bulunuyor.

Gemide, yaklaşık 7 bin yolcuya, 2 bin 300 kişilik mürettebat hizmet edecek. Geminin 2 bin 867 kamarası var. 230 bin ton ağırlığındaki gemi, saatte en fazla 25,1 deniz mili (40,3 km) hız yapabilecek.

28/10/2021 09:57