Dünyanın en büyük yolcu gemisi 2022’de suya iniyor

Yapımı iki yıl süren ve dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas” için geri sayım sürüyor.

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28/10/2021

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Dünyanın en büyük yolcu gemisi 2022’de suya iniyor

Geçen ay deneme seferi için Fransa'nın Saint-Nazaire Limanı’ndan ayrılan Wonder of the Seas adlı gemi, ilk yolcu seferini 2022 Mayıs ayında Barcelona – Roma arasında yapmaya hazırlanıyor.

362 metre boyuyla Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 64 metre genişliğindeki bu dev gemi, 6 bin 988 yolcu taşıyabilecek.

Geminin yapımına 2019 yılında Saint-Nazaire'deki Atlantik tersanelerinde başlanmıştı. ABD-Norveç firması olan Royal Caribbean Cruise Line tarafından sipariş edilen geminin dört yüzme havuzu ve 18 güvertesi bulunuyor.

Gemide, yaklaşık 7 bin yolcuya, 2 bin 300 kişilik mürettebat hizmet edecek. Geminin 2 bin 867 kamarası var. 230 bin ton ağırlığındaki gemi, saatte en fazla 25,1 deniz mili (40,3 km) hız yapabilecek.

28/10/2021 09:57
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TAGS: yolcu gemisi, haber, Wonder of the Seas
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