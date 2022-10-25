Dünyanın en büyük yüzer kitap fuarı Limasol Limanı'na demirleyecek

ads ads ads ads
25/10/2022

ads
Dünyanın en büyük yüzer kitap fuarı Limasol Limanı'na demirleyecek

Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı olan  “Logos Hope” gemisi kasım ayında Lİmasol Limanı’na demirleyecek.

Fileleftheros gazetesi, içerisinde 5 binden fazla kitabın bulunduğu yüzen kitap fuarı “Logos Hope” gemisinin, 25 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında  Limasol Limanı’na demirleyeceğini, ziyaretçilerin birçok konudaki kitaba ulaşabileceğini yazdı.

Gazete, haberinde, ziyaretçiler için girişin 13-65 yaş arasındaki kişiler için 1 Euro, 65 yaş üstü ve 12 yaş altı için ise bedava olacağını belirtti.

25/10/2022 10:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yüzer kitap fuarı, Limasol Limanı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.