Dünyanın en büyük yüzer kitap fuarı Limasol Limanı'na demirleyecek

Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı olan “Logos Hope” gemisi kasım ayında Lİmasol Limanı’na demirleyecek.

Fileleftheros gazetesi, içerisinde 5 binden fazla kitabın bulunduğu yüzen kitap fuarı “Logos Hope” gemisinin, 25 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında Limasol Limanı’na demirleyeceğini, ziyaretçilerin birçok konudaki kitaba ulaşabileceğini yazdı.

Gazete, haberinde, ziyaretçiler için girişin 13-65 yaş arasındaki kişiler için 1 Euro, 65 yaş üstü ve 12 yaş altı için ise bedava olacağını belirtti.

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25/10/2022 10:01