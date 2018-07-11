Dünyanın en çirkin köpeği Zsa Zsa öldü

Zsa Zsa'nın sahibi Megan Brainard NBC'de yayımlanan Today Show'a yaptığı açıklamada köpeğinin dün sabah uykusunda hayatını kaybettiğini söyledi.

San Fransisco'da yapılan '2018 Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması'nı 9 gün önce kazanan Zsa Zsa 9 yaşındaydı.

Eğri dişleri ve upuzun diliyle jüriyi etkilemeyi başaran İngiliz buldogu bu yıl 30. kez yapılan yarışmadaki 1500 dolarlık ödülü de sahibine kazandırmıştı.

Yarışma köpek evlat edinme konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyor. Zsa Zsa henüz yavruyken bir köpek çiftliğinden kurtarılmış ve sahiplendirilmişti.

Brainard adını Holywood efsanesi Zsa Zsa Gabor'dan alan köpeği için evlerinin arka bahçesinde bir veda töreni yaptıklarını da söyledi.