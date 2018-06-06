Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı!

Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Amerikalı boksör Floyd Mayweather listenin ilk sırasında yer alırken, dünyanın en iyi futbolcuları olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 100 sporcunun yer aldığı listede tek bir kadın sporcu yok. Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey bu durum hakkında, "Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

Amerikalı boksör Floyd Mayweather’ın, Conor McGregor ile yaptığı gişe rekorları kıran maçı, onu yedi yıl boyunca dördüncü kez Forbes’ın en çok kazanan sporcuları listesinin başına getirdi.

Lakabı ‘money’ (para) olan Mayweather, geçtiğimiz yıl İrlandalı Karışık Dövüş Sanatları şampiyonu McGregor’a karşı mücadelesinden 275 milyon dolar kazandı.

Forbes, mücadelenin Mayweather’ın kariyerini 1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan ve golfçü Tiger Woods’tan sonra 10 rakamlı kazanç elde eden tek sporcu olduğunu yazdı.

Son iki yılda sıralamada en üst sıralarda yer alan Real Madrid’in süper starı Cristiano Ronaldo, Arjantinli rakibi Lionel Messi’nin ardından listede 3. sırada yer aldı.

Geçen yaz transfer döneminde 260 milyon dolarlık bonservis karşılığında Barcelona’dan Paris St Germain’e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar ise kendisine 5. sırada yer buldu.

İsviçreli tenis esfsanesi Roger Federer ve basketbol yıldızları LeBron James ile Stephen Curry de listede ilk ona giren isimler.

İşte Forbes’a göre dünyanın en çok kazanan sporcuları:

100 SPORCUNUN YER ALDIĞI LİSTEDE TEK BİR KADIN YOK

Forbes’un en çok kazanan sporcular listesi sekiz yıldır yayınlanıyor. İlk kez listede tek bir kadın dahi yer bulamadı.

Geçen yıl listeye girebilen tek kadın sporcu ABD’li tenisçi Serena Williams’tı. Williams, geçen yıl kızı Alexis’i dünyaya getirmiş, hamilelik ve doğum sonrasında turnuvalara katılmamıştı.

Serena Williams tek kadındı, artık o da yok

23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams yine de sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18 milyon dolar kazandı. Ancak bu tutar Williams’ın ilk 100’e girmesine yetmedi.

Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey, tek bir kadının dahi yer bulamadığı liste için “Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı” yorumunu yaptı.

İngiltere’de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Pavey’in “Kadın sporcuların televizyonda görünürlüğünü artırmak için çabalar var. Ancak açık bir şekilde görülüyor ki bu çabalar yeterli değil. Çok sayıda muhteşem rol modelleri olan kadın sporcular var. Onlara bir şans tanıyın” dediğini aktardı.

Listede sporcuların 1 Haziran 2017 – 1 Haziran 2018 döneminde elde ettikleri tüm maaş, prim ve sponsorluk gelirleri hesaba katılıyor.

KAYNAK: SOZCU