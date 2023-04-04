Dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Transfermarkt, piyasa değerleri güncellemesinin ardından dünyanın en değerli 10 futbolcusu listesi yenilendi.

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04/04/2023

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Dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Transfermarkt, piyasa değerleri güncellemesinin ardından dünyanın en değerli 10 futbolcusu listesi yenilendi.

İşte listede yer alan o isimler...

10) Federico Valverde - 100 milyon euro

9) Victor Osimhen - 100 milyon euro

Napoli

8) Pedri - 100 milyon euro

Barcelona

7) Phil Foden - 110 milyon euro

6) Bukayo Saka - 110 milyon euro

Arsenal

5) Jamal Musiala - 110 milyon euro

Bayern Münih

4) Vinicius Junior - 120 milyon euro

Real Madrid

3) Jude Bellingham - 120 milyon euro

Borussia Dortmund

2) Erling Haaland - 170 milyon euro

Manchester City

1) Kylian Mbappe - 180 milyon euro

PSG

 

 

04/04/2023 11:34
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TAGS: dünya, spor,
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