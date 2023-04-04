Dünyanın en değerli 10 futbolcusu
Transfermarkt, piyasa değerleri güncellemesinin ardından dünyanın en değerli 10 futbolcusu listesi yenilendi.
04/04/2023
Transfermarkt, piyasa değerleri güncellemesinin ardından dünyanın en değerli 10 futbolcusu listesi yenilendi.
İşte listede yer alan o isimler...
10) Federico Valverde - 100 milyon euro
9) Victor Osimhen - 100 milyon euro
Napoli
8) Pedri - 100 milyon euro
Barcelona
7) Phil Foden - 110 milyon euro
6) Bukayo Saka - 110 milyon euro
Arsenal
5) Jamal Musiala - 110 milyon euro
Bayern Münih
4) Vinicius Junior - 120 milyon euro
Real Madrid
3) Jude Bellingham - 120 milyon euro
Borussia Dortmund
2) Erling Haaland - 170 milyon euro
Manchester City
1) Kylian Mbappe - 180 milyon euro
PSG