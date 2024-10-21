Dünyanın en değerli 11'i güncellendi: Kadroya Real Madrid ve Manchester City damgası

Dünyanın en değerli ilk 11'i güncellendi. Toplam değeri 1.43 milyar euro olan kadro şöyle oluştu:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia) | 45 milyon euro

Stoper: Josko Gvardiol (Manchester City) | 75 milyon euro

Stoper: Ruben Dias (Manchester City) | 80 milyon euro

Stoper: William Saliba (Arsenal) | 80 milyon euro

Orta saha: Rodri (Manchester City) | 130 milyon euro

Orta saha: Federico Valverde (Real Madrid) | 130 milyon euro

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid) | 180 milyon euro

Sol kanat: Vinicius Junior (Real Madrid) | 200 milyon euro

Sağ kanat: Lamine Yamal (Barcelona) | 150 milyon euro

Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid) | 180 milyon euro

Forvet: Erling Haaland (Manchester City) | 200 milyon euro