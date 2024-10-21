Dünyanın en değerli 11'i güncellendi: Kadroya Real Madrid ve Manchester City damgası
Piyasa değerlerindeki son değişimin ardından dünyanın en değerli 11'i güncellendi. Toplam değeri 1.43 milyar euro olan kadroya Real Madrid ve Manchester City'de forma giyen futbolcular damga vurdu.
21/10/2024
Dünyanın en değerli ilk 11'i güncellendi. Toplam değeri 1.43 milyar euro olan kadro şöyle oluştu:
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia) | 45 milyon euro
Stoper: Josko Gvardiol (Manchester City) | 75 milyon euro
Stoper: Ruben Dias (Manchester City) | 80 milyon euro
Stoper: William Saliba (Arsenal) | 80 milyon euro
Orta saha: Rodri (Manchester City) | 130 milyon euro
Orta saha: Federico Valverde (Real Madrid) | 130 milyon euro
Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid) | 180 milyon euro
Sol kanat: Vinicius Junior (Real Madrid) | 200 milyon euro
Sağ kanat: Lamine Yamal (Barcelona) | 150 milyon euro
Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid) | 180 milyon euro
Forvet: Erling Haaland (Manchester City) | 200 milyon euro21/10/2024 15:17