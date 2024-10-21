Dünyanın en değerli 11'i güncellendi: Kadroya Real Madrid ve Manchester City damgası

Piyasa değerlerindeki son değişimin ardından dünyanın en değerli 11'i güncellendi. Toplam değeri 1.43 milyar euro olan kadroya Real Madrid ve Manchester City'de forma giyen futbolcular damga vurdu.

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21/10/2024

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Dünyanın en değerli 11'i güncellendi: Kadroya Real Madrid ve Manchester City damgası

Dünyanın en değerli ilk 11'i güncellendi. Toplam değeri 1.43 milyar euro olan kadro şöyle oluştu:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia) | 45 milyon euro

Stoper: Josko Gvardiol (Manchester City) | 75 milyon euro

Stoper: Ruben Dias (Manchester City) | 80 milyon euro

Stoper: William Saliba (Arsenal) | 80 milyon euro

Orta saha: Rodri (Manchester City) | 130 milyon euro

Orta saha: Federico Valverde (Real Madrid) | 130 milyon euro

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid) | 180 milyon euro

Sol kanat: Vinicius Junior (Real Madrid) | 200 milyon euro

Sağ kanat: Lamine Yamal (Barcelona) | 150 milyon euro

Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid) | 180 milyon euro

Forvet: Erling Haaland (Manchester City) | 200 milyon euro

21/10/2024 15:17
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TAGS: haber, kıbrıs
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