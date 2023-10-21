Dünyanın en değerli ilk 11'i güncellendi: 1.23 milyar euro

Yapılan son güncellemenin ardından dünyanın en değerli ilk 11'i belli oldu. Dünyanın en değerli kadrosunun toplam değeri 1.23 milyar euro olarak dikkat çekti.

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21/10/2023

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Dünyanın en değerli ilk 11'i güncellendi: 1.23 milyar euro

Yapılan son güncellemenin ardından dünyanın en değerli ilk 11'i belli oldu. Dünyanın en değerli kadrosunun toplam değeri 1.23 milyar euro olarak dikkat çekti.

İşte dünyanın en değerli ilk 11'i:

Kaleci | Diogo Costa: 45 milyon euro (Porto)

Sağ bek | Achraf Hakimi: 65 milyon euro (PSG)

Stoper | Ruben Dias: 80 milyon euro (Manchester City)

Stoper | Josko Gvardiol: 80 milyon euro (Manchester City)

 

Sol bek | Alphonso Davies: 70 milyon euro (Bayern Münih)

Orta saha | Jude Bellingham: 150 milyon euro (Real Madrid)

Orta saha | Jamal Musiala: 110 milyon euro (Bayern Münih)

Sağ kanat | Bukayo Saka: 120 milyon euro (Arsenal)

Sol kanat | Vinicius: 150 milyon euro (Real Madrid)

Forvet | Kylian Mbappe: 180 milyon euro (PSG)

Forvet | Erling Haaland: 180 milyon euro (Manchester City)

21/10/2023 10:48
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TAGS: spor, futbol
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