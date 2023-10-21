Dünyanın en değerli ilk 11'i güncellendi: 1.23 milyar euro
Yapılan son güncellemenin ardından dünyanın en değerli ilk 11'i belli oldu. Dünyanın en değerli kadrosunun toplam değeri 1.23 milyar euro olarak dikkat çekti.
21/10/2023
Yapılan son güncellemenin ardından dünyanın en değerli ilk 11'i belli oldu. Dünyanın en değerli kadrosunun toplam değeri 1.23 milyar euro olarak dikkat çekti.
İşte dünyanın en değerli ilk 11'i:
Kaleci | Diogo Costa: 45 milyon euro (Porto)
Sağ bek | Achraf Hakimi: 65 milyon euro (PSG)
Stoper | Ruben Dias: 80 milyon euro (Manchester City)
Stoper | Josko Gvardiol: 80 milyon euro (Manchester City)
Sol bek | Alphonso Davies: 70 milyon euro (Bayern Münih)
Orta saha | Jude Bellingham: 150 milyon euro (Real Madrid)
Orta saha | Jamal Musiala: 110 milyon euro (Bayern Münih)
Sağ kanat | Bukayo Saka: 120 milyon euro (Arsenal)
Sol kanat | Vinicius: 150 milyon euro (Real Madrid)
Forvet | Kylian Mbappe: 180 milyon euro (PSG)
Forvet | Erling Haaland: 180 milyon euro (Manchester City)