Dünyanın en değerli ligleri belli oldu
Süper Lig’in de aralarında yer aldığı dünyanın en değerli ligleri belli oldu. Futbolcuların piyasa değerlerinin toplanarak yapıldığı listede, zirvede yer alan Premier Lig ve Süper Lig'in de içinde olduğu diğer ligler arasındaki fark dikkat çekti.
26/11/2024
Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli ligleri tek tek sıralandı. Süper Lig 1.15 milyar Euro piyasa değeriyle listede ilk 10 sırada yer alırken. İngiltere Premier Lig rakiplerine açık ara fark attı. Premier Lig’i sıralamada İspanya, İtalya ve Almanya takip etti. Peki Süper Lig kaçıncı sırada? İşte, ekonomik olarak dünyanın en değerli ligleri
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10- Jupıler Pro League ( Belçika) 921 milyon Euro
9- Süper Lig (Türkiye) 1.15 milyar Euro
8-Eredivisie (Hollanda) 1.32 milyar Euro
7-Championship (İngiltere) 1.56 milyar Euro
6- Liga Portugal (Portekiz) 1.62 milyar Euro
5-Ligue 1 (Fransa) 3.58 milyar Euro
4-Bundesliga (Almanya) 4.49 milyar Euro
3-Serie A (İtalya) 4.95 milyar Euro
2-LaLiga (İspanya) 5.48 milyar Euro
1- Premier League ( İngiltere) 11.75 milyar Euro26/11/2024 11:12