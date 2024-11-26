Dünyanın en değerli ligleri belli oldu

Süper Lig’in de aralarında yer aldığı dünyanın en değerli ligleri belli oldu. Futbolcuların piyasa değerlerinin toplanarak yapıldığı listede, zirvede yer alan Premier Lig ve Süper Lig'in de içinde olduğu diğer ligler arasındaki fark dikkat çekti.

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26/11/2024

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Dünyanın en değerli ligleri belli oldu

Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli ligleri tek tek sıralandı. Süper Lig 1.15 milyar Euro piyasa değeriyle listede ilk 10 sırada yer alırken. İngiltere Premier Lig rakiplerine açık ara fark attı. Premier Lig’i sıralamada İspanya, İtalya ve Almanya takip etti. Peki Süper Lig kaçıncı sırada?  İşte, ekonomik olarak dünyanın en değerli ligleri

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10- Jupıler Pro League ( Belçika) 921 milyon Euro

9- Süper Lig (Türkiye) 1.15 milyar Euro

8-Eredivisie (Hollanda) 1.32 milyar Euro

7-Championship (İngiltere) 1.56 milyar Euro

6- Liga Portugal (Portekiz) 1.62 milyar Euro

5-Ligue 1 (Fransa) 3.58 milyar Euro

4-Bundesliga (Almanya) 4.49 milyar Euro

3-Serie A (İtalya) 4.95 milyar Euro

2-LaLiga (İspanya) 5.48 milyar Euro

1- Premier League ( İngiltere) 11.75 milyar Euro

26/11/2024 11:12
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TAGS: lig, spor, haber
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