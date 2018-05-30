Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu

Kantar ve WPP, dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporunu yayınladı. İlk 4'te yer alan şirketlerin tamamı teknoloji çıkışlı firmalar oldu. İlk kez iki Çinli (Tencent ve Alibaba) şirketin birden dünyanın en değerli 10 şirketi arasına girebilmesi oldu.Listenin ilk 10 sırasında yer alan şirketler şöyle..

10- AT&T

9- Alibaba

8- McDonald’s

7- Visa

6- Facebook

5- Tencent

4- Microsoft

3- Amazon

2- Apple

1- Google