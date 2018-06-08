HABER KIBRIS

Dünyanın en eski ayak izi bulundu!

Çin'de bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada dünyanın en eski hayvanına ait ayak izi keşfedildi.

ads
08/06/2018

Dünyanın en eski ayak izi bulundu!
ads
ads

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Yangzi Nehri yakınlarında 3 geçit bölgesinde ÇinBilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Nancing Jeoloji ve Palaentology Enstitüsü ve Virginia Teknoloji Üniversitesinden bilim  adamlarının ortak yürüttüğü çalışmada dünyanın en eski hayvanına ait ayak izi keşfedildi.

Birkaç milimetre uzunluğunda bir kireç taşı fosili üzerinde belirsiz  bir formda rastlandığı kaydedilen ayak izine yönelik yapılan çalışmalarda, izin  541 ila 551 milyon yıl öncesi döneme ait olduğu tespit edildi.

Fosillerde rastlanan ayak izlerinin iki farklı noktada düzensiz bir  halde bulunduğu kaydedilerek, bu izlerin 2 simetrik ölçüye sahip hayvanlara ait  olabileceğine dikkati çekildi.

Öte yandan hayvanların evrimi konusunda önemli bir delil olduğu  sanılan bu milyonlarca yıl öncesine ait ayak izinin omurgasız canlılardan  Arthropoda veya annelid türünün atalarına ait olabileceği tahmin ediliyor.

Çalışma ABD’de Science Advance dergisinde yayınlandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ayak izi, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems