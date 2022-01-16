Dünyanın en eski insan fosillerinden birinin yaşı değişti

Etiyopya’da 1967 yılında keşfedilen Kibish Omo I fosili, 2005 yılında üzerinde yapılan analiz ile birlikte 195.000 yaşında olarak hesaplanmıştı. Tekrar yapılan bir araştırmada Kibish Omo I’in daha da yaşlı olduğu öğrenildi.

İlk olarak 2005 yılında jeologların fosilin altındaki kaya tabakasını analiz etmesi sonucu Kibish Omo I fosilinin 195.000 yıllık olduğunu saptamışlardı. Ancak yapılan yeni araştırmalara göre Omo I bilinenden daha yaşlı.

Yanardağ uzmanı olan Celine Vidal, Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı ve konuyla ilgili yaptığı açıklamada Omo I’in yaşına dair hâlâ belirsizlikler olduğuna inandığını ve bu sebeple araştırmalara başladığını belirtti.

Celine Vidal, “Fosilin keşfedildiği sırada oradaki volkan küllerini araştırmak neredeyse imkansızdı çünkü küller neredeyse un gibiydi” dedi. Ancak günümüzün daha rafine metotları sayesinde Vidal’in ekibi, fosilin üstündeki külleri geçmişte yaşanmış Shala isimli bir volkanik dağın patlamasıyla eşleştirmeyi başardı.

Volkanik patlama külleri üzerinde yapılan çalışmaların sonucuna göre Omo I’in keşfedildiği katmanın tam 233.000 yıllık olduğu öğrenildi.

Dünyadaki en eski homo sapiens kalıntısı 2017 yılında Fas’ta keşfedildi ve yaşının 315.000 olduğu saptandı. Omo I de bu yeni araştırmayla Fas’taki fosile daha da yaklaştı.

Bu habere tepkiniz:



16/01/2022 13:18