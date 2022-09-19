Dünyanın en eski kalbi bulundu: 380 milyon yaşında

Dünyanın en eski kalbi, 380 milyon yıllık 'iyi korunmuş' eski bir çeneli balık fosilinde keşfedildi.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırmacılar, modern köpekbalığı anatomisine benzeyen hayvanın fosilinde kalbin yanı sıra mide, bağırsak ve karaciğer de buldu.

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Kate Trinajstic, "Evrim genellikle bir dizi küçük adım olarak düşünülür, ancak bu eski fosiller çenesiz ve çeneli omurgalılar arasında daha büyük bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında, tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" diye konuştu.

Bununla birlikte araştırmacılar fosili, Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde, 380 milyon yıl önce bir resif olan Gogo Formasyonu'nda buldu. Eski türlerin yumuşak dokuları nadiren korunurken, ekip, fosilleşmiş organların hala bozulmamış olduğunu görünce şaşırdı.

Uppsala Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Per Ahlberg, “Gogo balıkları hakkında gerçekten istisnai olan şey, yumuşak dokularının üç boyutta korunmasıdır. Yumuşak doku koruma vakalarının çoğu, yumuşak anatominin kayadaki bir lekeden biraz daha fazlası olduğu yassı fosillerde bulunur" dedi.

Diğer taraftan bilim insanları, hala kireçtaşına gömülü olan örnekleri taramak için nötron ışınları ve senkrotron x-ışınları kullandı. Bu yöntem, araştırmacıların fosillerin içlerindeki yumuşak dokuların 3 boyutlu görüntülerini oluşturmalarına izin verdi.

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19/09/2022 14:36