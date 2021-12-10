Dünyanın en güçlü kadınları listesinde iki Türk isim

Forbes’un 18. yıllık güçlü kadın listesinde 40 CEO, 19 dünya lideri, bir immünolog yer alırken ilk sıradaki isim dikkat çekti.

Forbes’un bu yıl hazırladığı “Dünyanın En güçlü 100 Kadını” listesinde ilk sırada MacKenzie Scott yer aldı. 2019’da Jeff Bezos’tan boşandığından beri, dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Scott, Forbes’un anlamlı ve devrimci olarak adlandırdığı çeşitli hayır kurumlarına tahmini 59,6 milyar dolarlık servetinden milyarlarca dolar bağışladı.

51 yaşındaki Scott’tan sonra ikinci sırada ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yer alıyor ve onu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde takip ediyor. Listenin beşinci sırasındaki isim ise Bill Gates ile boşanmasıyla bu yıl sık sık gündeme gelen Melinda French.

Listede ayrıca Kraliçe II. Elizabeth, Taylor Swift, Beyoncé Knowles, Rihanna, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey ve Serena Williams yer alıyor.

Özlem Türeci…

Forbes, en güçlü 100 kadın listesine iki Türk isim ekleyerek de dikkat çekiyor. İş dünyasının önde gelen dergisi aşı çalışmalarıyla bu yıla damga vuran Özlem Türeci’yi 48. sıraya yerleştiriyor. İş insanı Güler Sabancı ise 77. sırada yer alıyor.

Listeye son anda girmeyi başaran 100. sıradaki isim ise yeni adıyla Meta olan Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen oluyor. Haugen, bu yıl eski şirketiyle ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medya devinin pek çok soruşturmadan geçmesine neden oldu. Kurucu Mark Zuckerberg ve Instagram CEO’su Adam Mosseri özellikle gençlerin sağlığı ve güvenliliği ile ilgili zan altında kalan şirketler için senatörler önünde ifade vermek zorunda kaldı.

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10/12/2021 11:57