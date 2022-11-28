'Dünyanın en güzel kızı' 21 oldu

Thylane Blondeau, henüz altı yaşındayken "dünyanın en güzel kızı" unvanını almıştı. İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren Fransız model, şimdi 21 yaşında.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Blondeau'nun son paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Fransız model Thylane Blondeau, dünyaca ünlü bir mücevher markası için objektif karşısına geçti.

Instagram hesabında 6 milyondan fazla takipçisi olan Thylane Blondeau, eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı.

15 yıl önce Vogue dergisinin çocuk özel sayısında ‘dünyanın en güzel kızı' olarak tanıtılan Fransız model, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken ‘Haven May’ adında bir marka yarattı.

Blondeau, kendi markasıyla kıyafet koleksiyonu hazırladı.

Blondeaui 10 yaşındayken Vogue Paris’e cinsellik çağrışımlı verdiği tartışmalı pozla gündeme geldi.

16 yaşındayken L'Oréal’in marka temsilcisi oldu.

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28/11/2022 09:09