Dünyanın en hızlı karıncası Usain Bolt'tan bile hızlı çıktı

Usain Bolt atletizm tarihine dünyanın en hızlı adamı olarak geçmiş, spor tarihine adını altın harflerle yazdırırken birçok olimpiyat madalyasına sahip olmuştu. Bugünlerdeyse kendisine sıkı bir rakip çıktı ve Bolt'un hızı bir karınca tarafından geçildi.

Almanya’daki Ulm Üniversitesi karıncalar üzerinde yıllardır süren kapsamlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; dünyanın en hızlı karıncalarının Sahra Çölü’nde yaşayan gümüş karıncalar (Cataglyphis bombycina) olduğu anlaşıldı. Bu türün saniyede 85 cm mesafe katedebildiğini belirten bilim insanları, karıncanın ayağının yere sadece 7 milisaniye temas ettiğini dile getirdi.

SANİYEDE 50 ADIM ATIYOR

Gümüş karıncalar saatte 3.2 kilometre yol alıyor. Hız rekortmeni Usain Bolt dahi saniyede 4 adım atarken karıncalar 50 adım atıyor ve kendi boylarının 108 katı gidiyor. Usain Bolt’un bunu yapabilmesi için saatte 650 km hızla koşması gerekirdi. Bolt’un ulaştığı en yüksek hız ise anlık olarak 44.72 kilometre olarak ölçüldü.

18/10/2019 21:01