Dünyanın en hızlı SD kart okuyucusu satışa çıkıyor

Sony'nin geliştirdiği dünyanın en hızlı SD kart okuyucusu MRW-S3, özellikle de fotoğrafçılara yönelik bir ürün olarak tasarlandı.

USB hub olarak gelen ile UHS-II SD yanında microSD kartları okuyabilen ürün, 300 MB/saniye okuma hızı sunarken, USB-C SD portu üzerinden 100 watt’a kadar da güç sunabiliyor.



Cihaz, üzerinde bulunan HDMI portu sayesinde 4K videoları 30 kare saniye hızında oynatabiliyor. Toplam ağırlığı 95 gram olan ürün, bünyesinde üç adet USB-C, bir adet HDMI (4K 30 fps) ve bir adet de USB-A portunu barındırıyor.



IP68 serfikasına sahip olması nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olan Sony MRW-S3, sonbahar aylarında satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise henüz belli değil.

DHA