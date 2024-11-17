Dünyanın en ilginç futbolcu sakatlıkları: Evinde televizyon izlerken ayağını kırdı

Dünyanın en ilginç sakatlık hikayeleri arasında Süper Lig’den tanıdık isimler yer aldı. Saha dışarısında yaşadıkları sakatlıklarla gündeme gelen oyunculardan ameliyat olmak zorunda kalan hatta sezonu kapatan isimler bile var. İşte, dünyanın en ilginç sakatlık hikayeleri…

Oyuncular saha içerisinde olduğu kadar saha dışarısında da talihsiz sakatlıklarla karşılaşabiliyor. Garip sakatlıklar sonrası ameliyat olmak zorunda kalan hatta sezonu kapatan futbolcular bile oldu.

Futbola 2004 yılında veda eden Arsenal’in efsane kalecisi Seaman, evinde televizyon seyrettiği esnada uzaktan kumandaya uzanmak isterken ayağını kırmıştı.

Saha içerisinde hırçın tavırlarıyla dikkat çeken Gattuso, saha kenarındaki yedek kulübesinde yer alan banklara oturmak isterken aniden dengesini kaybederek iki bank arasına düşmüş ve bilek kemiğini kırdı.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, derbi mücadelesi sonrasında taraftara forma atmaya çalışırken omzunu çıkarmış ve kısa süre takımını yalnız bırakmıştı.

Aston Villa ve Blackburn Rovers gibi takımların formasını giyen Alan Wright, bindiği arabanın gaz pedalına basmaya çalışırken yine diz kapağından sakatlanmıştı.

Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Semih Kaya, sezon arasında tatilini geçirmek için gittiği İzmir’de mangal yaparken gözüne talihsiz bir kömür kaçmış ve oyuncu takımının yeni sezon hazırlıklarının önemli bir bölümünü kaçırmıştı.

Bir dönem Chelsea'de de forma giyen Alman futbolcu Darren Barnard, köpeğine çiş yaptırdıktan sonra yanlışlıkla onun üzerine basarak ayağı kaymış ve dizinden sakatlanarak takımını yalnız bırakmıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulunan saunada kayarak sağ elinin üzerine düşen Ümit Davala’nın sağ eline 2 platin ve 9 vida takıldı.

Milan’ın efsanesi Alessandro Nesta, konsol oyunu oynarken sol elinin baş parmağını sakatlamış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Yıldız oyuncu bu sakatlığı sebebiyle ameliyat oldu ve sahalardan 4 hafta uzak kaldı.

1999 yılların başında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yarışı verirken ligin kaderini belirleyecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Rüştü Reçber, kramponlarını temizlerken elini keserek sakatlanmıştı.