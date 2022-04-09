Dünyanın en ince gökdeleninin inşası tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Steinway Tower isimli gökdelenin inşası tamamlandı. 24'e 1 uzunluk ve genişlik oranına sahip olan bu yapı, 'dünyanın en ince gökdeleni' olarak kayıtlara geçti. Binada satılan dairelerin fiyatlar ise dudak uçuklattı.

Gelen haberlere göre inşasına 2013 yılında başlanan Steinwey Tower, geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve insanlara kapılarını açmak için hazır hâle geldi. Binayı yapan şirket tarafından ‘dünyanın en ince gökdeleni’ olarak tanımlanan bu yapının uzunluğunun genişliğine oranı 24'e 1 ve 435 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtiliyor yani binanın genişliği yalnızca 17 metre.

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09/04/2022 17:30