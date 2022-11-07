Dünyanın en iyi bilim insanları geliştirmişti, o bilgisayar kıyamet için tarih verdi

1973'te o dönemin en iyi üniversite profesörleri tarafından hayata geçirilen ve kıyamet tahmini yapan süper bilgisayar Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı. Daha önce iklim krizini bilen bilgisayarın yeni tahminleri endişe yaratacak türden...

1973 yılında dünyanın dört bir yanından dönemin en iyi üniversite profesörleri tarafından tasarlanan süper bilgisayar, daha önce bazı doğal kaynakların tükenmeye başlaması ve iklim değişikliği ile ilgili tarih vermişti. Süper bilgisayar şimdi de dünyanın sonu için tarih verdi.

Gelişmiş algoritması sayesinde doğum oranları, kirlilik seviyesi, doğal kaynakların tüketimi gibi verileri analiz eden bilgisayar, bu ve benzer etkenlerden yola çıkarak dünyanın yok oluş tarihini hesapladı.

Daha önce Dünya’nın 2020 yılı için ‘kritik bir dönem’e gireceğini iddia eden bilgisayar, bu tahmininde yanılmamış ve iklim krizini doğru hesaplamıştı.

DÜNYA’NIN YOK OLUŞU İÇİN TARİH VERDİ

Bilgisayar, şimdi ise Dünya’nın yok oluşu için 2050 yılına işaret etti.

Süper bilgisayarın tahminine göre, 2050 yılından itibaren dünya yaşanılamayacak bir hal alacak. O zamana kadar bu duruma müdahale edilmezse kirlilik nedeniyle nüfus neredeyse 1900’lerdeki seviyeye kadar gerileyecek. Yaşam kalitesi ise sıfıra inecek…

Bilgisayara göre, 2050 yılına doğru, gezegendeki uygar yaşam sona erecek.

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‘ÖNLEMLER YETERSİZ’

Club of Rome tarafından görevlendirilen ve “Birinci Dünya” olarak adlandırılan kasvetli makine, daha temiz arabalar sürmenin ve doğum oranlarını düşürmenin çok küçük bir değişiklik olduğu ve dünyanın hayatta kalmasını sağlamak için yetersiz olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

Dünyaca ünlü astrofizikçi Astronom Royal Martin Rees de süper bilgisayarın tahminlerini destekledi. Rees, teknolojiye olan aşırı bağımlılıktan iklim değişikliğine kadar insanlığa yönelik tehditlerin insanoğlunun sonunu getirebileceğine dair uyardı. Ancak önümüzdeki dönemlerde karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelinmesinin insanlığın sonu için verilen süreyi uzatabileceğini belirtti.

Kıyamet tahmini yapan süper bilgisayar, son olarak 2020 yılında Dünya’nın büyük bir iklim krizi ile karşı karşıya kalacağını bilmişti.

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07/11/2022 19:05