Dünyanın en iyi havayolu şirketleri seçildi

Pandemi etkisiyle havacılık endüstrisi son birkaç yılı alışılmadık bir şekilde geçirdi. Aylarca süren yasaklardan sonra, birçok küresel havayolu şirketi iptal ve gecikmelerle mücadele ederken, seyahat alışkanlıkları büyük bir patlama ile değil, hafif bir kıpırtıyla geri döndü.

Kaotik dönemin tam ortasında, Avustralya merkezli havacılık güvenliği ve ürün derecelendirme kuruluşu AirlineRatings.com, bu yılın en iyi uluslararası havayolu şirketlerini listeledi.

AirlineRatings.com, üst üste ikinci yıl en üst sırada yer alan Katar Havayolları’nın son birkaç yıldır uçma taahhüdünün belirleyici faktör olduğunu belirtti.

20 havayolu şirketini barındıran dünyanın en iyi havayolu şirketleri listesinde Türk Havayolları da 9’uncu sırada yer aldı.

İşte 2022'de dünyanın en iyi havayolları...

20. British Airways

19. Alaska Airlines

18. Air France/KLM

17. Hawaiian

16. Emirates

15. Finnair

14. JetBlue

13. Japan Air Lines

12. Virgin Atlantic

11. Cathay Pacific Airways

10. All Nippon Airways

9. Türk Havayolları

8. EVA Air

7. Virgin Australia

6. Qantas

5. Singapore Airlines

4. Korean Air

3. Etihad Airways

2. Air New Zealand

1. Katar Havayolları

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16/07/2022 09:37