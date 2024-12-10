Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig devi 15 sıra birden düştü
10/12/2024
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. Listenin ilk 40 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. Sıralamada Süper Lig devinin 15 sıra birden düşmesi dikkat çekti.
IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Trabzonspor ise geriledi. Son güncellemenin ardından oluşan sıralama şöyle:
1- Real Madrid
2- Atalanta
3- Bayer Leverkusen
4- Manchester City
5- Botafogo
6- Liverpool
7- Barcelona
8- Borussia Dortmund
9- Flamengo
10- Inter
29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)
40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)
83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)
106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)
132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)
242- Samsunspor (Yeri değişmedi)