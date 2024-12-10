Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig devi 15 sıra birden düştü

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. Listenin ilk 40 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. Sıralamada Süper Lig devinin 15 sıra birden düşmesi dikkat çekti.

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Trabzonspor ise geriledi. Son güncellemenin ardından oluşan sıralama şöyle:

1- Real Madrid

2- Atalanta

3- Bayer Leverkusen

4- Manchester City

5- Botafogo

6- Liverpool

7- Barcelona

8- Borussia Dortmund

9- Flamengo

10- Inter

29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)

40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)

83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)

106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)

132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)

242- Samsunspor (Yeri değişmedi)