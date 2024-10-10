Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig'in flaş ekibi listeye damga vurdu
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer alırken Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti.
10/10/2024
Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişinin dikkat çektiği listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri.
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Atletico Madrid
6- Borussia Dortmund
7- Bayern Münih
8- Botafogo
9- Atletico Mineiro
10- Barcelona (Barcelona 10. sırayı Flamengo, PSG ve Liverpool ile paylaşıyor)
25- FENERBAHÇE
52- GALATASARAY
105- BEŞİKTAŞ
115- TRABZONSPOR
123- BAŞAKŞEHİR
263- ALANYASPOR
285- SAMSUNSPOR
299- SİVASSPOR
315- KASIMPAŞA
413- ANKARAGÜCÜ
434- KONYASPOR
439- FATİH KARAGÜMRÜK
445- GAZİANTEP FK
445- ANTALYASPOR
455- ÇAYKUR RİZESPOR
494- KAYSERİSPOR10/10/2024 12:44