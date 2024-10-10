Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig'in flaş ekibi listeye damga vurdu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer alırken Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti.

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10/10/2024

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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig'in flaş ekibi listeye damga vurdu

Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişinin dikkat çektiği listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri.

1- Real Madrid

2- Manchester City

3- Bayer Leverkusen

4- Atalanta

5- Atletico Madrid 

6- Borussia Dortmund

7- Bayern Münih

8- Botafogo

9- Atletico Mineiro

10- Barcelona (Barcelona 10. sırayı Flamengo, PSG ve Liverpool ile paylaşıyor)

25- FENERBAHÇE

52- GALATASARAY

105- BEŞİKTAŞ

115- TRABZONSPOR

123- BAŞAKŞEHİR

263- ALANYASPOR

285- SAMSUNSPOR

299- SİVASSPOR

315- KASIMPAŞA

413- ANKARAGÜCÜ

434- KONYASPOR

439- FATİH KARAGÜMRÜK

445- GAZİANTEP FK

445- ANTALYASPOR

455- ÇAYKUR RİZESPOR

494- KAYSERİSPOR

10/10/2024 12:44
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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