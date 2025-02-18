Dünyanın en iyi taraftar grupları açıklandı: İlk 10'da 2 Türk takımı
YAYIN TARİHİ:
18/02/2025
Futbolun olmazsa olmaz parçası taraftarlar, maçlarda statları doldurarak destekledikleri takımın itici gücü oluyor. GiveMeSport adlı site, dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu sıraladı. Listeye Türkiye'den 2 takım girdi. İşte detaylar...
GiveMeSport, dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu listeledi. İşte 2 Türk takımının yer aldığı sıralama:
10- FENERBAHÇE
9- Kızılyıldız
8- River Plate
7- Marsilya
6- Sparta Prag
5- Milan
4- GALATASARAY
3- Dinamo Zagreb
2- Hajduk Split
1- Legia Varşova
YAYIN TARİHİ: