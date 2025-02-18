Dünyanın en iyi taraftar grupları açıklandı: İlk 10'da 2 Türk takımı

Futbolun olmazsa olmaz parçası taraftarlar, maçlarda statları doldurarak destekledikleri takımın itici gücü oluyor. GiveMeSport adlı site, dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu sıraladı. Listeye Türkiye'den 2 takım girdi. İşte detaylar...

GiveMeSport, dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu listeledi. İşte 2 Türk takımının yer aldığı sıralama:

10- FENERBAHÇE

9- Kızılyıldız

8- River Plate

7- Marsilya

6- Sparta Prag

5- Milan

4- GALATASARAY

3- Dinamo Zagreb

2- Hajduk Split

1- Legia Varşova