Dünyanın En İyileri Arasında Yer Alan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

İşletme ve Ekonomi alanında dünyanın önde gelen fakülteleri arasında yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, dünyanın en etkin akademisyenleri listesinde yer alan öğretim üyeleriyle, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanına 9,000’e yakın başarılı mezun vermiş olan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) akreditasyonu bulunuyor. 4 bölüm, 15 lisans programı, 24 yüksek lisans programı ve 4 doktora programıyla eğitim veren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin aynı zamanda The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ve European Consotrium for Political Research (ECPR) üyelikleri de bulunuyor.

DAÜ, dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), İşletme ve Ekonomi Alanı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda, geçtiğimiz yıl 401-500 bandındaki yerini büyük bir yükseliş sergileyerek 201-250 bandına yükseltti. Öte yandan toplamda 795 üniversitenin sıralamaya alındığı listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) girmeyi başaran tek üniversite DAÜ oldu ve Türkiye üniversiteleri arasında da 201-250 bandında Koç Üniversitesi ile birinciliği paylaştı.

DAÜ aynı zamanda ShanghaiRanking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2022’de İktisat Bilimleri alanında Kıbrıs adasından yer alan tek üniversite olma özelliğini taşıyor. Türkiye üniversiteleri arasından yalnızca Koç Üniversitesi, DAÜ, Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi listeye girme başarısını gösterdi.

Dünyanın En İyileri Arasında

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin uluslararası başarıları bununla da sınırlı değil. Üç yüksek lisans programı, küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendiren derecelendirme kuruluşu Eduniversal’ın 2021 yılı için hazırladığı raporda en iyi ilk 200 yüksek lisans programı listesinde yer alırken, bu değerlendirmede 154 ülkeden yaklaşık 4,000 okulun 22,000’den fazla programı incelendi. Sıralamaya göre; DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin Ekonomi ve Bankacılık Finans Bölümleri ortak yüksek lisans programı olan Enerji Ekonomisi ve Finans Yüksek Lisans Programı, Enerji ve Doğal Kaynaklar alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 5. sırada, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programı Kurumsal Finans alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 10. sırada ve Ekonomi Yüksek Lisans Programı Ekonomi alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 10. sırada yer aldı.

Dünyanın En Etkin Akademisyenleri

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, dünyanın ekonomi alanındaki en önemli yayın ve araştırmacı veri tabanı olarak gösterilen “Research Papers in Economics – Ekonomi Alanında Araştırma Makaleleri (RePEc)” tarafından gerçekleştirilen en etkili araştırmacılar sıralamasında, son 10 yıllık yayınlara göre %0,27’lik dilime girerek dünyada 163. sırada yer alma başarısını gösterdi. 24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 60 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan RePEc’in IDEAS sitesinde kayıtlı bölüm ve araştırmacıların sıralamasının yapıldığı söz konusu liste, ekonomi alanındaki en önemli sıralama olarak biliniyor. Prof. Dr. Balcılar, tüm yıllar dikkate alındığında ise 1,504. sırada yer alarak en üst %2,5’luk dilim içerisinde yer aldı.

Aynı zamanda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alma başarısı gösterdi. ABD Standford Üniversitesi tarafından yapılan ve PlosBiology dergisinde yayınlanan çalışmada, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, tek yıllık etki ve kariyer boyunca etki kategorilerinde %2’lik dilimde yer aldı. Söz konusu çalışmada İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar ise dünyanın en etkili bilim insanları listesinde tek yıllık etki kategorisinde %2’lik dilimde yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, “Dünyanın farklı ülkelerinden 2000’i aşkın öğrencimize şeçkin öğretim kadromuz ile çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımı en üst düzeyde vermeye devam ediyoruz. Mezunlarımız eğitimleri süresince edindikleri bilgi ve becerileri sayesinde dünyanın birçok ülkesinde istihdam olanakları bulurken üst düzey yöneticilik seviyelerine kadar başarıyla yükselmektedirler. Son olarak DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi mezunlarından Dr. Mehmet Muş Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı olarak atanırken, İran, Azerbaycan, Nijerya ve diğer bölge ülkelerinde gerek kamu kurumlarında gerekse özel işletmelerde üst düzey görev alan binlerce mezunumuz bizleri gururlandırmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin programları ve başvuru koşuları ile ilgili detaylı bilgiye, https://fbe.emu.edu.tr/ başlıklı web sitesinden, 0392 630 12 81 no’lu telefondan, [email protected] başlıklı e-mail adresinden ve WhatsApp (+90 533 844 9170) üzerinden ulaşılabiliyor.

Bu habere tepkiniz:



15/08/2022 13:24