Dünyanın en kısa adamı seçildi

Boyu 65.24 cm olan 20 yaşın daki genç adam zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman okula gidemedi. Ağırlığı 120-200 gram arasında değişen cep telefonlarını ağır olduğu için sürekli olarak taşıyamadı. Uzun süre dezavantaj olan bu özelliğiyle ünlü oldu. 700 gram olarak doğan Afshin, şu anda 6.5 kilo ağırlığında.

Bir önceki rekor sahibi olan 36 yaşındaki Edward "Niño" Hernandez'den (Kolombiya) neredeyse 7 cm (2,7 inç) daha kısa.



Afshin, Guinness Dünya Rekorları tarafından şimdiye kadar doğrulanmış en kısa dördüncü adam. Önceki rakipleri artık hayatta olmadığı için rekorun yeni sahibi Afshin Esmaeil Ghaderzadeh.

Genç adam köyünden alınarak Dubai'deki Guinness Dünya Rekorları ofisine götürüldü. Afshin'in boyu burada 24 saat içerisinde üç kez ölçüldü ve kısalığı teyit edildi.



En kısa adamın hayalleri arasında dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'yı görmekti. Guinness yetkilieri küçük adamın bu isteğini de gerçekleştirdi.

Afshin, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti, Bukan İlçesinde bulunan ücra bir köyde keşfedildi. Fars lehçesini kullanarak hem Kürtçe hem de Farsça konuşuyor.



Afşin'in Kuzey İran'daki hayatı kolay olmadı. Boyundan dolayı okula gidemeyen Afşin, okuma yazma ile mücadele etti. Ancak son zamanlarda adını yazmayı öğrendiği için çok mutlu.

Afshin'in babası Esmaeil Ghaderzadeh, "Devam eden tedavi ve oğlumun fiziksel zayıflığı, okumayı bırakmasının ana nedenleri, aksi takdirde zihinsel sorunu yok" dedi.



Buna karşılık, Afshin, taşıması zor olsa da akıllı telefon kullanma konusunda çok bilgili. Afshin, "Genel olarak telefonların uzun süre kullanımı ağır, ancak yine de idare ediyorum" dedi.



Afşin'in yaşadığı ev mütevazı ve ailesi çok çalışmasına rağmen bazen yaşam masraflarını, ilaçlarını ve tedavisini sağlamakta zorlanıyor.

Afşin'in kısa yapısı, onu bir inşaat işçisi olarak babasının izinden gidemez hale getiriyor. Afşin için köyünde herhangi bir iş de yok.



Uzun boyluların özel dikim olması nedeniyle kıyafet bulması daha zor gibi görünse de Afşin de benzer bir mücadele yaşıyor.



Afşin çocukken herhangi bir Guinness Dünya Rekoru kitabına sahip olacak kadar şanslı değildi, ancak insan vücuduyla ilgili rekorların en sevdiği şey olduğunu söyledi.



Ailesine yardım etmek isteyen çocuk adam Guinness rekoruyla gelen ünlülükle bu amacını gerçekleştirmek istiyor.

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15/12/2022 19:39