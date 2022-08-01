Dünya’nın en kısa günü kaydedildi

Dünya’nın, 29 Haziran'da kendi etrafındaki 24 saatlik dönüş hızının rekor seviyede hızlandığı açıklandı. Yapılan açıklamada,

Dünya’nın 24 saatlik dönüşünden, 59 milisaniye daha kısa sürede kendi etrafında dönerek kayıtların başlamasından bu yana en kısa gününü yaşadığı açıklandı.

Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızına ilişkin yeni bir veri yayımlandı.



Açıklanana göre, 29 Haziran günü dünyanın dönüş hızının 24 saatten 1,59 milisaniye daha kısa sürdüğü ve bunun kayıtların alındığı günden bu yana kaydedilen en kısa süre olduğu belirtildi.



Gezegenin dönüş hızının her geçen yıl hızlandığı belirtilirken, son yıllarda sıklıkla rekor süreler kaydediliyor.



2020 yılından bu yana hız rekorları kaydedilirken, 19 Temmuz 2020’de dünyanın dönüş hızının 24 saatten 1,47 mili saniye daha kısa kaydedilmiş, bir hafta sonra ise 26 Temmuz’da, 1,5 milisaniye kısalarak rekor hıza ulaşmıştı.

Bilim insanları kaydedilen kısalmanın insanlar tarafından fark edilemeyecek kadar küçük olmasına karşılık zamanla hızlanabileceği uyarısında bulunurken, Güneş, Ay ve yıldızların geleneksel konumlarıyla tutarlı olan zamana dayanan modern uydu iletişim ve navigasyon sistemlerini potansiyel olarak etkileyebileceğini aktardı.



Dünyanın dönüş hızının artmasına ilişkin nedenleri araştıran bilim insanları, gezegenin çekirdeğinin iç veya dış katmanlarındaki süreçlerin, okyanuslardan, gelgitlerden ve hatta iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

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01/08/2022 16:38