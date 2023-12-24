Dünyanın en küçük 5 ülkesi

GPS teknolojisi yokken ve Google Earth ortaya çıkmadan önce, insanlar yollarını bulmak için haritaları kullanıyordu. Şu anda bile bir şehirden bahsederken bu kağıt haritalar oldukça faydalı olabilir ancak dünya haritasını incelediğinizde dünyanın en küçük ülkeleri gibi bilgileri kolayca bulmak zordur. İşte, sizin için dünyanın en küçük 5 ülkesine dair detaylar…

VATİKAN

Dünyanın en küçük tam bağımsız ulus devleti olan Vatikan, 1929 tarihinde Lateran Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan bir ülkedir. Vatikan, Roma Katolik kilisesi yani Hristiyan dünyasının en kutsal yerlerinden birine sahiptir. Ayrıca, Roma'da Tiber Nehri'nin batı yakasında yer alır ve Britannica ansiklopedisinin 2019’daki verilerine göre burada 453 kişi yaşar.

UNESCO’ya göre şehrin en önemli değerlerinden birisi 1475 yılında, Avrupa'nın halka açık ilk kütüphanesi olan Vatikan Kütüphanesi’dir. Vatikan'ın 1506'dan bu yana papanın kişisel güvenliğinden sorumlu bir İsviçreli muhafız birliği bulunur.

Yiyecek dahil olmak üzere neredeyse tüm ihtiyaç malzemeleri ithal edilir. Gelir vergisi yoktur ve gelirini dünya çapında bir milyardan fazla Roma katoliğinin gönüllü katkılarından elde eder. Harcamalar, 1980'lerin başından beri kamuya açıklanır.

MONAKO

Monako Prensliği, Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci bağımsız devletidir ve Birleşmiş Milletlerin en küçük üyesidir. Monako yaklaşık 18.750 nüfus/km² ile dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir. Resmi dili Fransızcadır. 2002 yılından beri ise resmi para birimi Euro'dur.

Katoliklik resmi devlet dinidir ancak bu prenslikte her din kabul edilir ve din özgürlüğü Monegasque Kanunları tarafından korunur. Ülke, anayasal kalıtsal monarşiyle yönetilir ve üç tarafı Fransa ile çevrilidir. Ayrıca, halkından gelir vergisi almadığı bilinir.

SAN MARİNO

San Marino, İtalya sınırları içerisinde yer alan bağımsız bir ülkedir. 61 kilometrekarelik bir alan kaplar ve Vatikan ile Monako Prensliği'nden sonra Avrupa'nın üçüncü en küçük eyaletidir. San Marino'nun ekonomisi ağırlıklı olarak turizm ve bankacılığa dayanır.

Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen konsey ile yaptığı anlaşma sayesinde Euro’yu para birimi olarak kullanır. Ayrıca San Marino, 1600 yılına dayanan anayasasıyla dünyanın en eski sürekli cumhuriyeti olduğunu iddia eder.

TUVALU

Pasifik Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 676 kilometre boyunca kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan bir zincir halinde dağılmış dokuz küçük mercan adasından oluşur.

Tuvalu'nun en yüksek noktası, deniz seviyesinden sadece birkaç metre yüksektedir. Bu durum ileride eğer iklim krizi gibi olaylar yüzünden dengeler iyice değişirse yaklaşık 12.000 kişilik yerel nüfusun yaşayacak başka bir yer bulması gerekeceği anlamına gelebilir.

NAURU

Nauru, Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında kalan mercan resifleriyle çevrili bir adadır. Fosfat madenciliği adanın iç kısımlarını neredeyse tamamen çorak bıraktığından çoğu insan, verimli kalan kıyı şeridinde yaşar. Nüfusu yaklaşık 14.400 olan bu ülkede Nauruan ulusal dildir ve dilin yeterli yazılı dilbilgisi yoktur.

Asfalt yol sistemi tüm köyleri birbirine bağladığı için adada ulaşım iyidir. Eğitim 6 ile 16 yaş arasında zorunludur ve öğrenciler üniversite için genellikle Avustralya’ya giderler. Ayrıca Nauru, 1968’den beri cumhuriyetle yönetilir ve 1999 yılında Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmuş bir ülkedir.