Dünyanın en küçük bebeği taburcu edildi

Kaliforniya’da bir hastanede 23 hafta 3 günlükken 245 gram olarak doğan dünyanın en küçük bebeği Saybie yaşam mücadelesini kazanarak hastaneden taburcu edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Sharp Mary Birch Hastanesinde 23 hafta 3 günlükken 245 gram olarak dünyaya gelen Saybie takma adlı dünyanın en küçük bebeği hayata tutunarak taburcu oldu.

Saybie doğduktan sonra doktorlar babasına kızı ölmeden önce onunla geçireceği bir saati olduğunu söyledi. Ancak hayata tutunan minik bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık beş ay kaldıktan sonra bu ayın başında 2.2 kilogram olarak taburcu edildi.

Doktorlar, Aralık ayında anne 23 hafta 3 günlük hamileyken üç gün boyunca hayatını tehlikeye sokan şiddetli hamilelik komplikasyonları nedeniyle sezaryenle doğum yaptığını söylediler. Doktorlar, Saybie'nin savaşçı olmasının yanı sıra doğumdan sonra ciddi bir komplikasyona maruz kalmaması sayesinde hayatta kaldığını dile getirdiler.

Kim Norby adlı hemşire, "O bir mucize, bu kesin. Küçük ama güçlü" dedi. Hemşire Emma Wiest ise, Saybie'nin doğduğunda çok küçük olduğunu ve yatakta zorlukla görebildiğini anlatarak, "Çok küçük bir bebeğimizin olduğunu duydum ve inanılmaz geliyordu. Çünkü 23 haftalık, normal ağırlığın yarısı kadardı" diye konuştu.