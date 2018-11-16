Dünyanın en küçük bilgisayarıydı, artık daha da küçük!

Dünyanın en küçük bilgisayarı dendiğinde akla gelen ilk isim olan Raspberry'nin yeni nesil bilgisayarı da ortaya çıktı. Yeni duyurulan Raspberry Pi 3 Model A+ artık çok daha küçük bir tasarıma sahip!

65x56mm boyutlarındaki mini bilgisayar Broadcom üretimi BCM2837B0 kodlu 1.4 Ghz, 4 çekirdekli, 64-bit işlemcisinden gücünü alıyor. Dual-band 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi iletişim özellikleri korunsa da Ethernet portunun kaldırıldığını ve önceki modeldeki gibi 1GB RAM yerine yeni modelde 512MB RAM kullanıldığını belirtelim. Ayrıca USB 2.0 port sayısı ise dörtten bire düşürülmüş.

Küçülen boyutuyla bazı özelliklerini kaybeden yeni Raspberry Pi modeli bu durumu avantaja çevirmek için fiyatıyla öne çıkmayı amaçlamış. Önceki modelden 10 dolar daha ucuza satılacak yeni modelin fiyatı 25 dolar olarak belirtildi.

TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Türkiye'de Raspberry Pi onaylı satıcısı olarak bilinen Samm Market ise yeni Raspberry modelini 192 TL’den listeledi.