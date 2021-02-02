Dünyanın en küçük sürüngeni keşfedildi: Sadece 1,35 cm

Bilim insanları, Madagaskar adasının kuzey bölgelerindeki yağmur ormanlarında bugüne kadar tespit edilmiş en küçük sürüngen keşfedildi.



Bukalemungillerden olan ve “Brookesia nana" olarak adlandırılan canlının neden bu kadar küçük olduğunun bilinemediği belirtildi.



Keşif sırasında bir dişi bir de erkek Brookesia nana keşfedilirken canlıların henüz yavru olabileceği belirtildi. Daha sonra yapılan araştırmada, üreme organlarının gelişmiş olduğu belirtilen canlıların daha fazla büyüyemeyeceği belirtildi.

VÜCUDUNUN YARISI KUYRUK



Çift olarak yaşadıkları tespit edilen canlılardan erkek Brookesia nana'nın 1,35 santimetrelik boyutuyla dişiden 0,5 santimetre daha kısa olduğu tespit edilirken canlıların kuyruklarının vücutlarının yarısını oluşturdukları tespit edildi.

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02/02/2021 10:39