Dünyanın en kuzeyindeki kara parçası keşfedildi

Bilim insanları, geçen ay Grönland kıyılarında, bir buz yığınının kaymasıyla ortaya çıkan dünyanın en kuzeydeki kara parçası olduğunu söyledikleri küçük bir adayı keşfetti. Söz konusu keşif, Kuzey Kutbu'nun ve çevredeki deniz yatağının, balıkçılık haklarının ve açıkta kalan nakliye yollarının kontrolü için Arktik ülkeleri ABD, Rusya, Kanada, Danimarka ve Norveç arasında baş gösteren bir savaşın ortasında geldi. Adaya "Qeqertaq Avannarleq" adının verileceği açıklandı.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda örnek toplamak için dolaşırken tesadüfen dünyanın en kuzeydeki noktasını keşfetti.

Grönland'daki Arctic Station araştırma tesisinin başkanı Morten Rasch, "Yeni bir ada keşfetmek niyetinde değildik. Örnek toplamak için oraya gittik” dedi.

Bununla birlikte araştırmacılar, başlangıçta, 1978'de Danimarkalı bir araştırma ekibi tarafından keşfedilen bir ada olan Oodaaq'a ulaştıklarını düşündüler. Ancak daha sonra, tam yeri kontrol ederken, 780 metre kuzeybatıda yer alan başka bir adada bulunduklarını fark ettiler.

Geziyi finanse eden Leister Vakfı'nın kurucusu olan İsviçreli girişimci Christiane Leister, "Herkes Oodaaq adasını bulduğumuz için mutluydu. Belli bir yere indiklerini sanan ama aslında tamamen farklı bir yer bulan geçmişteki kaşiflere benziyoruz” diye konuştu.

30 METRE GENİŞLİĞE VE 3 METRE YÜKSELİĞE SAHİP

Yaklaşık 30 metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğindeki küçük ada, deniz dibi çamurunun yanı sıra morenlerden (toprak ve hareketli buzulların geride bıraktığı kayalar) oluşuyor. Bilim insanları yeni keşfedilen adaya, Grönlandca'da "en kuzeydeki ada" anlamına gelen "Qeqertaq Avannarleq" adının verilmesini tavsiye edeceklerini söyledi.

Diğer taraftan, son yıllarda bölgeye düzenlenen birkaç ABD seferi, son yıllarda dünyanın en kuzeydeki adasını aradı. 2007'de Dennis Schmitt adlı bir araştırmacı da yakınlarda benzer bir ada keşfetti.

Buzulların erimesiyle ortaya çıkmasına rağmen, bilim insanları yeni adanın şu anda Grönland'ın buz tabakasını küçülten küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olmadığını söyledi.

Danimarka Ulusal Uzay Enstitüsü'nden Prof. Dr. Rene Forsberg, Grönland'ın kuzeyindeki alanın bir miktar kutup denizi buzuna sahip olduğunu söyledi ancak ilk kez 4 metreye kıyasla yazın 2-3 metre kalınlığında olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, bir adanın gelgit sırasında deniz seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Forsberg, "Bir adanın kriterlerini karşılıyor. Burası şu anda dünyanın en kuzeydeki kara parçası” dedi.

Ancak, aynı zamanda Danimarka hükümetinin danışmanlarından biri olan Forsberg, Danimarka'nın Grönland'ın kuzeyindeki toprak iddiasını değiştirmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

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30/08/2021 12:11