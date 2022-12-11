Seyahat edeceğiniz yerin tarihi dokusu, para birimi, doğal güzellikleri veya yiyecekleri o ülkeyi çekici kılan özelliklerdendir.

Bu özelliklere verdiğiniz öncelik o ülkenin misafirperverlik seviyesini etkiler. 2022 yılında ziyaretçilerine en iyi deneyimi sunan misafirperver ülkeler sıralandı.

CNN Travel’ın hazırladığı haberde Arton Capital verilerine göre dünyanın en misafirperver ülkeleri belirlendi.

Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda yer alan ülkeler arasında ise Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan var.

İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması...

35. Belize

34. Kosova

33. Güney Kore

32. Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada

31. Mısır

30. Panama, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis

29. Türkiye, Jamaika, Bahamalar

28. Senegal

27. Sierra Leone

26. Zambiya

25. Ermenistan

24. Özbekistan

23. Ürdün

22. Zimbabve, Saint Luica

21. Hong Kong

20. Hindistan'

19. Filistin bölgeleri

18. Filipinler

17. Gambiya

16. Singapur, Nikaragua

15. Ekvator

14. Bangladeş

13. Laos, Tanzanya

12. Küba, Mauritius

11. Barbados

10. Kenya

9. Nepal, İran

8. Saint Vincent ve Grenadinler

7. Mozambik, Sri Lanka

6. Haiti

5. Lesotho

4. Malezya

3. Palau, Dominika, Madagaskar

2. Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam

1. sırada yer alan ülkeler

Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya

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11/12/2022 21:12