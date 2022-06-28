Dünyanın en mutlu müşterileri Lefkoşa'dan çıktı

71 ülkede 780 mağazası ile Avrupa’nın lider İspanyol iç giyim markası women’secret, Dereboyu Lefkoşa’da bir ilke öncülük ederek ‘’Late Night Shopping Event’’ organizasyonunu enerjisi oldukça yüksek ve eğlenceli misafirleri ile gerçekleştirdi!

Avrupa perakende kültürünü ve standartlarını arattırmayan organizasyonda marka, kullanıcılarını müşteriden çok misafir anlayışı ile karşılayarak, konuklarının alışveriş ve eğlence deneyimlerini aynı anda yaşamalarına olanak sağladı.

Feminen, yaratıcı ve eğlenceli ürünler içeren; mayo koleksiyonundan plaj giyimine, gecelik ve pijama takımlarından iç giyime kadar rengarenk yaz ürünlerinin sunulduğu gecede, katılımcılar bir yandan DJ Bora ve DJ Deran’ın özel performansları eşliğinde içkilerini yudumlarken bir yandan da alışverişin tadını çıkardı.

Bir ilkin gerçekleştiği gecede, sürpriz hediyelerin farklı sunulması oldukça heyecan ve mutluluk yarattı.

women’secret markasını Ekim ayında ülkemize kazandıran MAS Bros. Group bu gibi organizasyonları gelenekselleştirmeyi hedefliyor.

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28/06/2022 16:42