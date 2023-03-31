Dünyanın en nadir elmaslarından 'Sonsuz Pembe' satışa çıkıyor

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak nitelendirilen "Sonsuz Pembe" satışa çıkıyor. 8 Haziran'da New York'taki müzayede evi Sotheby's'de satışa sunulacak pembe elmasın, en az 35 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Berraklığı ve rengin canlılığı nedeniyle oldukça nadir bulunan pembe elmas, 2019 yılında Botsvana'daki bir madende bulunmuştu.

Müzayede evinden mücevher uzmanı Quig Bruning, 10,57 karatlık "Sonsuz Pembe" için "tarihte bulunan en önemli elmaslardan biri" ifadelerini kullandı. Bruning, "Bu elmas, hayatımda gördüğüm ve piyasadaki en güzel ve en yoğun renge sahip" diye ekledi.

Dünyada pembe elmasların ilk kez Hindistan'daki madenlerde 16. yüzyılda bulunduğu biliniyor. Daha sonra bu elmaslara Afrika, Avusturalya, Brezilya ve Rusya'da da rastlanıldı.

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31/03/2023 09:09