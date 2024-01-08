'Dünyanın en ölümcül kedisi' yeni evine yerleşiyor

Sekiz aylık Gaia, 28 Aralık'ta ABD'deki Utah Hogle Hayvanat Bahçesi'ne taşındı ve fotoğraflarda, küçük sepetine sokulmuş ve kameraya tatlı tatlı bakarken görülüyor.

Ancak yine de, sadece sekiz aylıkken bile tüm gezegendeki "en ölümcül kedi" olduğu düşünülüyor.

Sadece üç kilo ağırlığındaki Gaia için hayvanat bahçesi yetkilileri, "boyutu küçük ama son derece alıngan" diyor.

AVDA BAŞARI ORANI: YÜZDE 60

LadBible'da yer alan habere göre Gaia, hayvanat bahçesine üreme amacıyla Kara Ayaklı Kedi Konsorsiyumu'ndan geldi ve "programa önemli ölçüde katkıda bulunacağına" inanılıyor.

Konsorsiyumda sadece 29 kedi bulunuyor ve tahmin ettiğiniz gibi, adı da siyah ya da koyu kahverengi tabanlara sahip olmasından geliyor.

Çok sevimli görünen ama çok ölümcül olan bu tür, inanılmaz hayatta kalma yeteneklerine sahip olmasıyla biliniyor. Uzmanlara göre, kara ayaklı kedilerin avlanma başarı oranı yüzde 60.

BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

Kara ayaklı kediler (Felis nigripes), Afrika'nın güney kısımlarında bulunan ve dikkat çekici bazı özelliklere sahip olan küçük yabani kedilerdir.

Bu kediler hakkında az bilinen bazı ilginç özellikler şunlardır:

Yalnız Yaşam Tarzı: Bu kediler yalnız yaşar ve hem erkek hem de dişi bireyler, bölgelerini işaretlemek için idrar kullanır.

Pembe Deri: Diğer yabani kedilerin aksine, kara ayaklı kedilerin derisi pembe renktedir.

OLAĞANÜSTÜ GÖRÜŞ YETENEĞİ

İnsanlara kıyasla altı kat daha iyi bir görüşe sahip olan kara ayaklı kediler, mükemmel gece görüşüne ve çok hassas bir işitme yeteneğine sahiptir.

Ayakları Tamamen Kara Değil: Adlarına rağmen, bu kedilerin ayaklarının sadece pedleri ve alt kısımları karadır.

Kısa Çiftleşme Dönemleri: Kara ayaklı kediler, sadece çiftleşme dönemlerinde bir araya gelir ve bu dönem oldukça kısadır.

Gececi Hayat Tarzı: Çoğunlukla geceleri avlanan kara ayaklı kediler, gündüzleri genellikle dinlenerek geçirir.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Küçük memeliler, kuşlar ve böcekler gibi çeşitli avlarla beslenirler ve kuru habitatlarına uyum sağlamışlardır, bu yüzden çok az suya ihtiyaç duyarlar.

Koruma Durumu: Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" olarak sınıflandırılmıştır. Yaşam alanlarının kaybı, insan faaliyetleri ve avlanma gibi tehditlerle karşı karşıyadırlar.

Bu özellikler, kara ayaklı kedilerin hem biyolojik hem de ekolojik açıdan oldukça ilginç ve benzersiz canlılar olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, onların ve yaşam alanlarının korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından önemlidir?.