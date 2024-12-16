Dünyanın en pahalı 11'i belli oldu: Bu kadro tam 1.33 milyar euro
16/12/2024
Toplam kadro değeri 1.33 milyar Euro’yu aşan dünyanın en değerli 11’i belli oldu. Transfermarkt verilerine göre Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Bukayo Saka gibi yıldızlar liste dışı kaldı.
Dünyanın en değerli kadrosuna Real Madrid ve Manchester City futbolcuları damga vurdu. İngiliz devi Manchester City’den 4 oyuncu listede yer alırken Real Madrid’den ise 3 futbolcu en pahalı kadroda kendisine yer buldu. Milan forması giyen Hernandez ve Arsenal’in başarılı stoperi Saliba da en değerli 11’de yer aldı.
Diogo Costa (Kaleci) 45 milyon Euro
William Saliba (Stoper) 80 milyon Euro
Ruben Dias (Stoper) 80 milyon Euro
Alexander Arnold (Sağ bek ) 70 milyon Euro
Theo Hernandez (Sol bek ) 60 milyon Euro
Jude Bellingham (On numara 180 milyon Euro
Federico Valverde (Orta saha) 130 milyon Euro
Rodri (Orta saha) 130 milyon Euro
Vinicius Junior (Sol kanat) 200 milyon Euro
Phil Foden (Sağ kanat) 150 milyon Euro
Erling Haaland (Santrfor) 200 milyon Euro