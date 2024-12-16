Dünyanın en pahalı 11'i belli oldu: Bu kadro tam 1.33 milyar euro

Toplam kadro değeri 1.33 milyar Euro’yu aşan dünyanın en değerli 11’i belli oldu. Transfermarkt verilerine göre Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Bukayo Saka gibi yıldızlar liste dışı kaldı.

Dünyanın en değerli kadrosuna Real Madrid ve Manchester City futbolcuları damga vurdu. İngiliz devi Manchester City’den 4 oyuncu listede yer alırken Real Madrid’den ise 3 futbolcu en pahalı kadroda kendisine yer buldu. Milan forması giyen Hernandez ve Arsenal’in başarılı stoperi Saliba da en değerli 11’de yer aldı.

Diogo Costa (Kaleci) 45 milyon Euro

William Saliba (Stoper) 80 milyon Euro

Ruben Dias (Stoper) 80 milyon Euro

Alexander Arnold (Sağ bek ) 70 milyon Euro

Theo Hernandez (Sol bek ) 60 milyon Euro

Jude Bellingham (On numara 180 milyon Euro

Federico Valverde (Orta saha) 130 milyon Euro

Rodri (Orta saha) 130 milyon Euro

Vinicius Junior (Sol kanat) 200 milyon Euro

Phil Foden (Sağ kanat) 150 milyon Euro

Erling Haaland (Santrfor) 200 milyon Euro