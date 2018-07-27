Dünyanın en pahalı arabası görücüye çıktı!

Özel olarak 3 adet üretilen Pagani Zonda HP Barchetta'nın fiyatı dudak uçuklatıyor. 17.5 milyon dolarlık fiyat etiketi ile beğeniye sunulan otomobil, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Pagani'nin 2011 yılına kadar üretimini sürdürdüğü Zonda serisi, 3 adet özel üretim araçla anıldı. Aslında daha öncesinde duyurulan aracın fiyatı henüz açıklanmamıştı. Adeta yürüyen kasa olan Barchetta, tam olarak 17.5 milyon dolar karşılığında alıcılara satılacak. Bu kadar para verilir mi demeyin çünkü mutlaka verecek birileri çıkacaktır.

Bu aracı özel kılan bir diğer özelliği dünyanın en pahalı aracı oluşu. Sırf bu ünvan için sıraya girecek iş adamları bile vardır diye düşünüyorum. Aracın fiyatını Top Gear aracılığı ile doğrulayan Pagani, daha önce 13 milyon dolara satılmış olan Rolls-Royce Sweattail modelini geçmiş oldu.

Model ismindeki HP, şirketin kurucusu Horacio Pagani'nin baş harflerini temsil etmekte. Sadece üç tane HP Barchetta olacak ve bunlardan birisi ise Horacio Pagani'ye ait. Geriye sadece iki model kalıyor.