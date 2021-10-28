“Dünyanın en pahalı boşanma davası olabilir”

Ürdün Prensesi Haya Bin el Hüseyin ile Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el-Maktum arasındaki boşanma davası İngiltere'de başladı.

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28/10/2021

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“Dünyanın en pahalı boşanma davası olabilir”

Birleşik Krallık’ın en büyük boşanma davası olarak lanse edilen dava süreci dün Londra’da başladı.

2019 yılında koruması ile aşk yaşadığı iddialarının ardından Dubai’den Avrupa’ya kaçan 47 yaşındaki Prenses Haya’nın Dubai Şeyhi’nden ne kadar para isteyeceği henüz bilinmiyor.

10 günlük ifade sürecinden sonra Yüksek Mahkeme, Prenses ve iki çocuğu için bir meblağ belirleyecek. İngiliz basını, boşanma sürecinde Dubai Şeyhi’nin 450 milyon pounddan daha fazla bir meblağ ödeyebileceğini yazdı.

150 MİLYON POUNDA İNDİRİLMİŞTİ

2017 yılında Londra’da boşanan Rus milyarder Farkhad Ahmedov’un eşi Tatiana Ahmedova’ya 450 milyon pound ödemesine karar verilmiş fakat bu miktar 150 milyon pounda indirilmişti.

Prenses’i Prens Charles’ın da avukatı olan Baroness Shackleton’ın temsil ettiği belirtildi. Geçen ay Şeyh Raşid el-Maktum’un eşi, avukatı ve güvenlik ekibinden görevlilerin telefonlarını dinlediği ortaya çıkmıştı.

Şeyh Raşid el-Maktum’un 6 eşinden en genci olan Prenses Haya, 2019 yılında güvenliğinden endişe ederek Londra’ya kaçmıştı.

Ürdün'ün eski Kralı Hüseyin'in kızı ve Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya, çocuklarının velayetini de talep etmiş ve güvenliğini gerekçe göstererek tedbir alınmasını istemişti.

Kaynak: Sözcü

28/10/2021 15:38
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TAGS: Raşid el-Maktum, Ürdün Prensesi, Haya Bin el Hüseyin, Dubai Şeyhi
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