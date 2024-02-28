Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna katılacak

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı belirtiliyor. Bill Gates ve Ivanka Trump, Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant'ın düğün partisinde beklenen konuklar arasında. Düğünde konukların aynı yemeği yememesi için de 2500 ayrı menü oluşturulacak.

YILDIZLARLA DOLU BİR PARTİ

Hindistan'ın yerel gazeteleri, Anant Ambani'nin, Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından Encore Healthcare'i yöneten bir iş ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Radhika Merchant ile evleneceği düğün kutlamalarının ayrıntılarını paylaşıyor.

Temmuz ayında yapılması beklenen düğünün tüm ayrıntıları henüz kamuya açıklanmadı.

Mart ayında yapılacak ve üç gün sürecek düğün öncesi partisi ise gösterişli ve yıldızlarla dolu bir etkinlik gibi görünüyor.

RIHANNA PARTİDE SAHNE ALACAK

Partide ünlü şarkıcı Rihanna'nın performans sergilemesi ve illüzyonist David Blaine'in özel bir gösteri yapması bekleniyor.

Partinin konuk listesinde Hintli milyarderlerden Bollywood ünlülerine kadar herkesin yer aldığı, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın da katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Aynı yemeği iki kez yememeleri için konuklara üç gün boyunca yaklaşık 2 bin 500 ayrı menü sunulması bekleniyor.

Ambani, 2018'de kızına, Beyoncé'nin performans sergilediği ve misafirlerin İtalya'nın Como Gölü'nün yanı sıra Mumbai ve Rajasthan'daki resepsiyonlara katıldığı ülkenin şimdiye kadar gördüğü en pahalı düğünü düzenlemişti.

Aile düğüne 100 milyon dolar harcamıştı.

Hindistan'da çok az kişi Ambanilere benzer gösterişli düğünlere gücü yetse de rakamlar Hindistan'daki düğünlerin giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Hindistan artık her yıl düğünlere 75 milyar dolardan fazla harcıyor ve bu da onu ülkenin dördüncü en büyük endüstrisi haline getiriyor.